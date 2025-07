Resident Evil: Neuer Leak spaltet die Fans – „das ist lächerlich“

Resident Evil Requiem erscheint zwar erst am 27. Februar 2026, das hält Fans der alteingesessenen Survival-Horror-Reihe aber nicht davon ab, bereits einen Blick in die weitere Zukunft zu werfen.

Genauer gesagt auf den angekündigten Resident Evil-Film, der am 18. September 2026 in euer lokales Lichtspielhaus Einzug halten soll und bei dem der für den Gruselfilm Barbarian bekannte Zach Cregger als Regisseur fungiert. Nun ist ein neuer Leak zur Adaption aufgetaucht, der auf gespaltene Meinungen stößt.

Resident Evil: Story-Zusammenfassung des Films komplett geleakt

Leaker Daniel Richtman hat auf seinem Patreon (via comicbook.com) eine Story-Zusammenfassung des kommenden Resident Evil-Films veröffentlicht. Eine kürzere Version davon war bereits seit längerem auf IMDb zu finden, nun sind aber neue Details aufgetaucht, unter anderem der Name des von Schauspieler Austin Abrams (The Walking Dead) verkörperten Protagonisten. Hier folgt die Zusammenfassung:

„Bryan, ein lässiger Kurierfahrer für Organe, soll eine nächtliche Lieferung zum Raccoon City General Hospital erledigen. Auf seinem Weg über eine verschneite Bergstraße fährt er versehentlich eine seltsame Frau an. Sie überlebt – aber etwas scheint sehr falsch zu sein. Als er versucht, ihr zu helfen, stolpert Bryan in einen kompletten Ausbruch mit grauenerregenden Tentakel-Mutationen und bio-technischen Monstrositäten.“

Damit steht auch fest, wann in etwa der Film in der Zeitlinie des Resident Evil-Universums stattfinden wird, und zwar während des zweiten und dritten Hauptteils, die parallel zueinander laufen. Raccoon City steht noch, allerdings hat der zerstörerische Zombie-Ausbruch, dem sich Leon Kennedy, Claire Redfield und Jill Valentine stellen müssen, bereits begonnen. Mit Bryan bekommen wir allerdings einen völlig neuen Charakter vorgesetzt, der noch nicht im Kosmos der Reihe verankert ist.

Leak macht Fans skeptisch

Auf Twitter löst der Leak zur kommenden Leinwand-Adaption von Resident Evil gemischte Gefühle aus. Manche sind hoffnungsvoll, auch basierend darauf, dass Regisseur Cregger angab, die restlichen Filme nicht gesehen zu haben, dafür aber die Spiele zu mögen. Doch die Einführung einer neuen Figur scheint Fans vom Gegenteil zu überzeugen, wie etwa Nutzer*in V2Jake ausführt:

„Um Himmels willen, kann jemand endlich einfach direkt Resident Evil 1 adaptieren? Das ist das vierte Reboot, das irgendein Bullshit-Original-Konzept versucht, anstatt den Film einfach rund um den Plot und die Charaktere der Spiele aufzubauen.“ Zustimmung erhält er von Nutzer*in DarkWolf_MMA:

„Das ist lächerlich. Der Regisseur sagt, ihn interessieren die Filme nicht, sondern nur die Spiele. Und dann geht es im Film um einen neuen Charakter, der nicht in den Spielen existiert, genau wie bei den alten Filmen.“ Was der Film am Ende wirklich taugt, erfahren wir dann spätestens ab dem 18. September 2026. Vorher steht aber noch Resident Evil Requiem auf dem Plan, das „süchtig machende Angst“ verspricht.

Quelle: Daniel Richtman auf Patreon (via comicbook.com), IMDb, Twitter /@V2Jake, DarkWolf_MMA