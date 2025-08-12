Resident Evil: Neuer Release streicht beliebte Fan-Favoriten – aus gutem Grund

Für Resident Evil stehen in naher Zukunft aufregende Zeiten vor der Tür: Zum einen erscheint mit Requiem der neunte Serienteil im Februar 2026, während gleichzeitig die Arbeiten an einer neuen Filmumsetzung beginnen.

In der Vergangenheit wusste die beliebte Zombie-Reihe von Capcom jedoch nicht immer auf der großen Leinwand zu überzeugen. Mit dem neuen Regisseur soll aber alles besser werden: Zach Cregger hat bereits mit Barbarian und vor kurzem Weapons unter Beweis gestellt, dass er Horror wirklich gut versteht. Und die Spielereihe selbst kennt er auch. Einen Wunsch wird er vielen Fans aber definitiv nicht erfüllen.

Resident Evil: Neuer Film ohne bekannte Figuren

Bislang haben sich Verfilmungen von Resident Evil oft dadurch ausgezeichnet, dass sie eigene Geschichten erzählt haben. Daran will Cregger festhalten, wie er in einem Interview mit Inverse offenbart. Wer also darauf hofft, in Zukunft eine gut umgesetzte Live-Action-Version von Leon S. Kennedy oder Jill Valentine zu sehen, wird vorerst weiter darauf warten müssen.

„Ich bin der größte Fan der Spiele, deshalb erzähle ich eine Geschichte, die eine Liebeserklärung an die Spiele ist und den Regeln dieser Spiele folgt“, so Cregger im Wortlaut. Das heißt allerdings nicht, dass er einfach nur einen Moment aus der Vorlage aufgreift und diesen neu erzählt. Der Regisseur will etwas Neues zum Universum beitragen.

Lesetipp: Mit Resident Evil Requiem will Capcom richtige Angst erzeugen

Und dafür hat er auch einen guten Grund parat: „Ich werde Leons Geschichte nicht erzählen, denn Leons Geschichte wird in den Spielen erzählt. [Die Fans] kennen sie bereits.“ Wer unbedingt diese Story erleben möchte, der soll einfach „die Games zocken“. Für den Film wird er sich zwar an der Lore orientieren, aber in dieser Welt ein ganz eigenes Kapitel zum Besten geben.

Ist Leons Zeit einfach vorbei?

Für Fans des blonden Ex-Polizisten Leon ist das bereits die zweite enttäuschende Nachricht in Folge. Schließlich soll der frühere Protagonist der Reihe auch in Resident Evil Requiem nicht an Bord sein. Dort schlüpfen wir stattdessen in die Rolle von Grace Ashcroft und erleben mit ihr eine vermutlich gar nicht so angenehme Rückkehr nach Raccoon City.

Leon wartet derweil schon seit einigen Jahren auf seinen nächsten großen Auftritt. Zuletzt war er im Animationsfilm Resident Evil: Death Island zu sehen und kurz davor im Remake zu Resident Evil 4. Auf die aktuelle Lore im RE-Universum hat er jedoch offenbar vorerst keinen größeren Einfluss.

Falls ihr übrigens wissen wollt, was bisher alles zu Resident Evil Requiem bekannt ist, fassen wir das für euch übersichtlich in einem separaten Artikel zusammen. Die Verfilmung startet derweil am 18. September 2026 – und ein Leak zu jenem Resident Evil-Streifen hat in der Vergangenheit schon mal nicht gerade für freudige Gesichter gesorgt.

Quelle: Inverse