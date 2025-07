Resident Evil: Neues Spiel überraschend enthüllt – Fans bereitet es Sorgen

Es ist wirklich wahr: Ein komplett neues Resident Evil-Spiel hat aus dem Nichts Erwähnung gefunden, wobei doch eigentlich gerade alle Augen Richtung Resident Evil Requiem, den kommenden neunten Teil innerhalb der Hauptreihe, gerichtet sein sollten.

Aber bevor ihr jetzt in Fantasien zu einem plattformübergreifenden Horror-Blockbuster ähnlichen Kalibers abdriftet, ist es wichtig zu wissen, dass es sich bei dem nun bekannten Release um ein Mobile-Spin-Off mit speziellem Gameplay-Fokus handelt. Allein der Begriff Mobile schreckt viele Fans allerdings bereits ab, bevor demnächst konkretere Infos zu dem Titel folgen.

Resident Evil Survival Unit: Neues Mobile-Spiel in Entwicklung

Namentlich wird das bevorstehende Spiel als Resident Evil Survival Unit bezeichnet. Auf der diesjährigen Anime Expo, welche vom 3. Juli bis zum 6. Juli in Los Angeles stattfindet, ist diese Verbindung an Worten erstmals offiziell gefallen, wie GameSpot berichtet. Verantwortlich für die Produktion ist das Unternehmen JoyCity, in Zusammenarbeit mit Resident Evil-Publisher Capcom selbst. In der Vergangenheit hat JoyCity solche Spiele wie Pirates of the Caribbean: Tides of War auf Mobilgeräte gebracht.

Den Verantwortlichen ist es wichtig, mit dem Release sowohl langjährige Fans zufriedenzustellen, als auch Newbies anzusprechen. Und dass mit einem Gameplay-Konzept weg von Singleplayer-Survival-Horror der eigentlichen Reihe, hinzu Echtzeitstrategie. Genauere Details sind jedoch noch nicht in Umlauf. Dafür müssen wir uns noch bis zum 11. Juli gedulden, denn für diesen Tag ist eine dedizierte Präsentation zu Resident Evil Survival Unit geplant. Genauer gesagt um 0 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag. Zuschauen könnt ihr auf YouTube.

Erwartet uns die Gacha-Hölle?

Unter anderem auf der Plattform Reddit findet sich die Community aktuell zusammen, um gemeinsam ein Stimmungsbild nach der Ankündigung von Resident Evil Survival Unit entstehen zu lassen. Dabei steht vor allem eine Sorge im Vordergrund: Wie wird das Finanzierungsmodell der App ausfallen? Klassischerweise sind Mobile-Games kostenlos, enthalten jedoch optionale Mikrotransaktionen, mit denen exklusive Inhalte freischaltbar sind. Das wird mal mehr und mal weniger energisch beworben, ebenso variieren Preise und die Auswirkungen auf das Spielerlebnis.

Ganz besonders befürchten Fans, dass ihnen hier ein Gacha-System begegnet, bei dem Käufe nicht mit einer direkten Gegenleistung sondern lediglich mit der Chance auf eine solche belohnen – Glücksspiel also. Ob die Angst davor wirklich berechtigt ist, gibt es frühestens während des geplanten Livestreams zu erfahren. Wobei typischerweise selten vor Release transparent über Echtgeldtransaktionen gesprochen wird.

Immerhin ist es nicht die gesamte Fangemeinde, die sorgenvoll auf das Spin-Off Survival Unit blickt. Auch Kommentare wie „Ich werd nicht lügen, wenn sie wirklich ein großartige Strategiespiel mit Resident Evil-Charakteren machen, würde ich das liebend gern spielen“ sind zu finden. Interessiert ihr euch trotzdem stärker für Resident Evil 9, stoßt ihr bei uns auf einen großen Überblick dazu mit allen wichtigen Infos.

