Resident Evil nicht angekündigt – dafür Fortsetzungen für diese 2 Capcom-Knaller

Für uns Deutsche sind die diesjährigen Game Awards wie eine Nacht-und-Nebelaktion vorbeigezogen – aber nicht, ohne mit spannenden Neuankündigungen zu begeistern. Witcher 4 hier, neues Elden Ring dort, Outer Worlds 2 da drüber – aber was ist mit Resident Evil 9? Hatten nicht Gerüchteküche-Größen wie Dusk Golem oder Lunatic Ignus wiederholt orakelt, bei den Game Awards 2024 würde Capcom mit dem neunten Hauptteil aufschlagen – oder zumindest rund um den Zeitraum?

Was Capcom tatsächlich im Gepäck hatte, hatte nichts mit T-Virus, Jill Valentine oder Albert Wesker zu tun. Dafür wurden Fortsetzungen zu zwei anderen, altehrwürdigen Capcom-Reihen enthüllt: Einmal Onimusha: Way of the Sword, dann ein Sequel zu Okami.

Neue Spiele zu Onimusha und Okami bei den Game Awards 2024 enthüllt

Was das neue Onimusha angeht, ist Capcom mit einem ersten Bekanntmachungs-Trailer aufgeschlagen. Im Verlauf des nicht ganz zweiminütigen Trailers, werden wir durch blutgetränkte Schwertkämpfe geführt – und am Ende der Bewegtbilder verkündet eine Texteinblendung das Release-Zeitfenster: 2026 dürfen wir mit der Veröffentlichung dieses neuen Onimusha rechnen.

Genießt nachstehend den actiongeladenen Trailer zum frisch enthülltem Onimusha:

Wenn es dann so weit ist, werden wir als Schwertkämpfer in das japanische Kyoto aufbrechen – damals, während der Edo-Periode. Wie für die Reihe typisch, werdet ihr auch in Way of the Sword mit „endlosen blutigen Auseinandersetzungen“ konfrontiert sein, wie es auf der dazugehörigen Steam-Seite heißt.

Okami dann ist ein Klassiker aus der Ära der PlayStation 2, der häufig mit Zelda verglichen wird. Der Trailer zu diesem zweiten Okami ist mit etwas mehr als einer Minute sehr kompakt, zeigt aber Bestandteil, die Fans sofort wiedererkennen dürften. So rast eine weiße Wölfin über eine weites, offenes Feld – die Sonnengöttin Amaterasu. Auch das aus dem ersten Teil populär gemachte Pinseln absolviert seinen Auftritt. Beides aber, Wölfin und Pinseleien, wird eher konzeptionell angedeutet.

Gameplay oder dergleichen dürft ihr noch nicht erwarten – dennoch ist der Trailer zu Okami Sequel sehenswert.

Weitere Infos zu Okami Sequel – und was ist eigentlich mit Resident Evil 9?

Auch ein amtlicher Titel für dieses Okami 2 steht noch aus; stattdessen rufen die letzten paar Sekunden des Teaser-Trailers ein „Okami Sequel“ aus. Dass der Titel noch mit einer offizieller klingenden Betitelung versehen wird, ist stark anzunehmen. Übrigens: Okami Sequel wird bei Clover Studio entwickelt, als Game Director zeigt sich Hideki Kamiya verantwortlich. Kamiyas Karriere umfasst Stationen bei Titeln wie Devil May Cry, Bayonetta und Resident Evil 2 oder Resident Evil Zero. Apropos Resident Evil …

Der dafür bekannte Insider Dusk Golem, ordentlich in der Gerüchteküche zu Resident Evil zu rühren, hat zu den ausbleibenden Resi-Neuigkeiten im Rahmen der Game Awards prompt getwittert: „Zwar war Resident Evil nicht für dieses Event vorgesehen, dafür wurden ein neues Onimusha- und ein neues Okami-Spiel angekündigt. Daher bin ich sicher, dass die Capcom-Fans zufrieden sind.“ In den Kommentaren darunter „verhungert“ mancher regelrecht nach „neuem Resident Evil-Content“; andere stellen pointiert fest: „Ich bin glücklich, aber auch sprachlos, dass Okami 2 gegenüber Dino Crisis bevorzugt wird“.

Weitergeklickt: Wollt ihr euch vollumfänglich über die spannendsten Ankündigungen der Game Awards 2024 informieren, können wir euch wärmstens unseren ausführlichen Überblicks-Artikel ans Herz legen.

