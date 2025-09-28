Nintendo Switch 2: „Traue meinen Augen kaum“ – ausgerechnet dieser Grafikkracher überzeugt die Spieler jetzt

Es ist eine Frage, die nicht wenige beschäftigt: Wie sieht es mit großen AAA-Spielen auf der Nintendo Switch 2 aus? Zuletzt hat es diesbezüglich sehr unterschiedliche Erfahrungen geben, aber schon bald könnte sich Resident Evil Requiem auf der positiven Seite einnisten.

Auf der aktuell laufenden Tokyo Game Show 2025 können Besucher*innen vor Ort einen ersten Blick auf den vielversprechenden Horror-Titel werfen. Sogar eine Version für die Nintendo Switch 2 liegt zum Ausprobieren bereit. Wer bereits befürchtet hat, dass das optisch nichts werden kann, wird just dieser Tage eines Besseren belehrt.

Resident Evil Requiem sieht … gut auf der Switch 2 aus

Nachdem zuletzt Star Wars Outlaws mit der Umsetzung für die Nintendo Switch 2 überraschte, aber im fast selben Atemzug die erste Version von Elden Ring enttäuscht hat, war die Community rund um die Handheld-Konsole gespalten: In welche Richtung stolpert die gerade frisch angekündigte Portierung von Resident Evil Requiem?

Obwohl es bis zum Release am 27. Februar 2026 noch etwas Zeit ist, gewährt Capcom auf der größten japanischen Videospielmesse bereits einen ersten Blick auf die technische Umsetzung. Die englischsprachigen Kolleg*innen von Shacknews ließen sich deshalb nicht zweimal bitten und haben die Gelegenheit sofort genutzt – und das gezeigte Material kann sich sehen lassen.

Lesetipp: Star Wars Outlaws auf der Nintendo Switch 2 überrascht

Zwar handelt es sich um keine Direktaufnahme, sondern lediglich um ein via Kamera festgehaltenes Handheld-Gameplay, aber das macht schon einiges her. Es ist klar erkennbar, dass Capcom an der Grafik ein wenig nach unten gedreht hat, dennoch sieht Resident Evil Requiem auf der Nintendo Switch 2 wirklich gut aus – und läuft offenbar auch bei weitgehend stabilen 30 Bildern pro Sekunde.

Fans können es kaum glauben

Gute fünf Monate vor Release schon eine Version zu haben, die so gut läuft und aussieht, ist auf jeden Fall eine ziemliche Ansage. Auch viele Fans zeigen sich angesichts des Videomaterials von Resident Evil Requiem überrascht.

Hier seht ihr das aufgenommene Gameplay im Video:

„Ich traue meinen Augen kaum, das ist es wert, auf der Switch 2 gespielt zu werden. Ich bin verblüfft, wie gut es aussieht“, heißt es etwa von turnoffthedark268 unter dem YouTube-Video. Manche schreiben sogar, dass sie diese Variante der PS5-Version vorziehen würden. Andere wiederum hoffen, dass Outlaws als auch Requiem keine Ausnahme bleiben, sondern zum Standard werden.

Natürlich gilt aber trotz des berechtigten Lobs: Noch ist nicht aller Tage Abend. Wie gut die finale Version von Resident Evil Requiem am Ende auf der Switch 2 aussieht, wird erst der Release ans Tageslicht befördern. Wir selbst konnten uns das jüngste Resident Evil kürzlich auf der gamescom 2025 näher ansehen.

Quelle: YouTube / Shackews, YouTube / @turnoffthedark268