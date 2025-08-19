Resident Evil Requiem: Schauriger Trailer zum Horror-Schocker zeigt blutige Anfänge

Resident Evil Requiem ist dieses Jahr auf der gamescom vertreten – und das nicht nur in den Messehallen, sondern auch auf der Opening Night Live.

Dort enthüllte Capcom einen frischen Trailer zum am 27. Februar erscheinenden Survival-Horror und der dürfte nicht nur im Publikum für Gänsehaut gesorgt haben.

Resident Evil Requiem:

Im Mittelpunkt des frischen Blicks auf Resident Evil Requiem steht natürlich die neue Protagonistin Grace Ashcroft. Wir bekommen mehr Infos zu ihrer Vergangenheit sowie zu ihrer Mutter Alyssa, die ja im Spin-Off Outbreak spielbar war – in der Zwischenzeit aber leider das Zeitliche gesegnet hat.

Hier könnt ihr den neuen Trailer schauen:

Im Video sind die beiden noch zusammen zu sehen, wie sie nach einem unheimlichen Anruf und einem unwillkommenen Stromausfall durch ein düsteres Haus wandern. Das Taschenlampenlicht, auf das sie bald darauf stoßen, gehört zum harmlosen Hausmeister, der jedoch von einer unheimlichen Gestalt kaltblütig ermordet wird. Und auch Alyssa Ashcroft scheint das Ende des Trailers nicht mehr zu erleben.

Viel mehr zeigte man nicht und die kostenlose Demo, zu der es im Vorfeld viele Gerüchte gab, wurde auch nicht angekündigt, geschweige denn veröffentlicht. Habt ihr daher noch Hunger und könnt den 27. Februar gar nicht mehr abwarten, vertröstet euch bis dahin vielleicht unsere große Übersicht zu Resident Evil Requiem.

