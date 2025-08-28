Resident Evil: Weil der siebte Teil „zu gruselig“ war – das ist in Requiem jetzt anders

Wenn man Resident Evil-Fans fragt, welcher Teil der Reihe der gruseligste ist, dann fällt die Antwort in der Regel ziemlich einstimmig aus: Ganz klar, der siebte Ableger mit dem Beinahmen Biohazard.

Nachdem der zunehmende Fokus auf Action bei Teil 5 und 6 vielen Fans überhaupt nicht schmeckte, wollte Capcom zurück zu den Wurzeln und wieder das Horror-Genre zelebrieren. Geboren war die Ego-Perspektive, mit der ihr Protagonist Ethan Winters durch das verkommene Herrenhaus der Bakers steuert. Doch das war dann offenbar ein bisschen zu viel, weshalb man bei Requiem nun Kompromisse eingeht.

Resident Evil Requiem: „Die Leute sollen das Spiel genießen können“

Das verriet Resident Evil Requiem-Director Koshi Nakanishi jüngst in einem Interview mit GamesRadar. Der Plan ist natürlich nicht, nun eine 180 Grad-Wende hinzulegen und das Spiel gruselfrei zu machen. Stattdessen wolle man einen Mittelweg finden und Spieler*innen die Möglichkeit geben, selbst ein bisschen am Horror-Regler zu drehen. Geboren war die freie Wahl zwischen First- und Third-Person-Perspektive.

„Wenn ich auf die Egoperspektive in Resident Evil 7 zurückblicke, habe ich die eingebaut, um das Ganze immersiver und gruseliger als jemals zuvor zu machen, und ich denke der Großteil der Presse und Spieler stimmt zu, dass es ein unglaublich gruseliges Spiel war, aber es war vielleicht zu gruselig“, erklärt Nakanishi und dürfte damit einigen Fans aus der Seele sprechen.

„Ich glaube, manche Leute kamen damit nicht klar, konnten es entweder nicht beenden oder haben es gar nicht erst angefangen. Und wenn ich daran zurückdenke, will ich sicherstellen, dass die Leute das Spiel genießen können. Wenn ihr also das Spiel in der Egoperspektive startet und findet, dass das zu viel ist, dann ist Third-Person ein guter Weg, den Horror-Faktor etwas zu reduzieren und leichter damit umzugehen, indem ihr den Charakter als Avatar eurer selbst auf dem Bildschirm habt.“

Entsprechend könnt ihr Resident Evil Requiem nun wahlweise vollständig aus der Ego- oder der Third-Person-Perspektive spielen, jederzeit hin- und herwechseln oder euch vom Spiel vorgeben lassen, was die Entwickler*innen jeweils gerade empfehlen. Somit dürften wirklich alle auf ihre Kosten kommen, sowohl Hardcore-Enthusiast*innen als auch mutige Angsthasen. Was wir selbst vom neuesten Eintrag in der Resident Evil-Reihe halten, verrät unsere Vorschau.

