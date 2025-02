Resident Evil: Dieses Spiel dürft ihr nicht mehr spielen – Capcom zieht den Stecker

Ob Outbreak, Operation Raccoon City oder Resistance: Immer wieder hat Capcom versucht, die Resident Evil-Marke irgendwie erfolgreich in ein Multiplayer-Format zu bringen. Das Ergebnis waren stets enttäuschende Verkaufszahlen und kein fortwährender Support. So nun auch im Falle des letzten Experiments ReVerse.

Als Teil von Resident Evil Village sollte ReVerse vor allem das 25-jährige Jubiläum der Survival-Horror-Reihe feiern, wurde aber mehrfach verschoben. Erst viele Monate nach dem achten Serienteil ist es dann endlich erschienen, konnte aber kaum jemanden hinter wirklich in den Bann ziehen – deshalb folgt jetzt bald die Abschaltung.

Resident Evil: Das Ende für ReVerse ist nah

Wie Capcom in einer Mitteilung auf der Resident Evil-Webseite schreibt, hat das Unternehmen den Schluss gefasst, Resident Evil: ReVerse vom Netz zu nehmen. Bereits ab dem 3. März wird der Multiplayer-Ableger nicht mehr im PSN, bei Steam und im Xbox-Store zu kaufen sein. Auch sämtliche DLCs werden aus den Shops entfernt.

Wer ReVerse schon besitzt, kann aber immerhin noch ein paar Wochen länger spielen. Erst am 29. Juni erfolgt die Serverabschaltung, danach ist das Spielen nicht mehr möglich. Alle eure gekauften und freigeschalteten Inhalte könnt ihr bis dahin nutzen. Nach der Abschaltung habt ihr jedoch keinen Zugriff mehr auf sie.

In der Mitteilung bedankt sich Capcom für die „warmherzige Unterstützung“ der Fans. Dennoch habe der Serienableger seinen „ursprünglichen, feierlichen Zweck auf wundervolle Weise erfüllt“, so das Unternehmen weiter. Da nun auch für die Reihe ein „Wendepunkt“ gekommen sei, wird ReVerse für immer verabschiedet.

Multiplayer und Resident Evil: Das passt nicht

In der Mitteilung heißt es auch, dass Resident Evil: ReVerse die Erwartungen übertroffen hätte. Ob dem tatsächlich so ist, wissen wir nicht. Die Anzahl der Spieler*innen auf Steam liefert allerdings eher ein düsteres Bild: Zur Höchstzeit waren gerade einmal 2.115 Fans gleichzeitig unterwegs (via steamdb) – das war am Releasetag. Seitdem sind die Zahlen stetig gesunken, zuletzt waren es nur noch um die 25 Spieler*innen.

Allzu überraschend ist das gewiss nicht: Qualitativ und inhaltlich konnte ReVerse nur bedingt das liefern, was Fans von der Reihe sich versprechen. Mit gerade einmal 34 Prozent positiven Bewertungen bildet das Multiplayer-Spiel den traurigen Tiefpunkt des Zombie-Spektakels auf Steam.

Falls ihr euch noch einmal selbst ein Bild von ReVerse machen wollt, habt ihr nicht mehr lange Zeit. Vielleicht lohnt sich lieber ein Blick in die Zukunft, in der uns abermals ein Remake eines Resident Evils erwarten könnte.

