Resident Evil stürmt Capcoms Verkaufscharts – doch Platz 1 sicher sich ein ganz anderes Spiel

Der in Japan beheimatete Branchen-Titan Capcom hat jetzt die Zahlen auf den Tisch gelegt – genauer die Verkaufszahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026. Dieses geht, lasst euch von der Jahreszahl 2026 nicht irritieren, von April bis einschließlich Juni 2025. Durch diese Liste der meistverkauften Spiele des Zeitraums schlurft vor allem eine Survival-Horror-Reihe, nämlich Resident Evil.

Titel der langlebigen Grusel-Reihe sind gleich vier Stück in Capcoms Top 10 für das das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2026 vertreten. Darunter einige absolute Lieblinge der Zombie-Reihe. Doch an der Verkaufsspitze, also auf dem allerersten Platz, thronen weder Leon S. Kennedy noch Claire Redfield.

Die Capcom-Verkaufscharts für Quartal 1 von 2026

Ganz oben auf dem Siegertreppchen der bestverkauften Videospiele konnte sich im Hause Capcom ein Devil May Cry 5 mit 1,7 Millionen verkauften Exemplaren behaupten. Das überrascht insofern, da dieser sechste Teil der Reihe, ungeachtet des Ziffer fünf im Titel, bereits im Jahre 2019 herausgekommen ist. Der Grund dafür dürfte vor allem die animierte Netflix-Serie zu Devil May Cry sein, die im April dieses Jahres beim beliebten Streaming-Dienstleister aufschlug.

Eine Twitter-Meldung zu den Verkäufen:

Als eher enttäuschend hingegen verbucht Capcom die Verkaufszahlen von Monster Hunter Wilds. Das erst im Februar 2025 veröffentlichte Action-Rollenspiel konnte sich zwar den neunten Platz in Capcoms Top 10 sichern, beziehungsweise wurden 477.000 Exemplare des Spiels im relevanten Zeitraum abgesetzt. Und auch wenn sich diese Zahl von fast eine halbe Million verkaufter Einheiten für Monster Hunter Wilds von außen betrachtet beeindruckend anhört, bleibt dieses Verkaufsergebnis hinter den hochgesteckten Erwartungen Capcoms zurück.

Die große Gewinnerin des Finanzberichts ist jedoch, wie eingangs angerissen, die Resident Evil Reihe. Ganze viermal konnten sich die Survival-Horror-Gruseleien breitmachen – angeführt von Resident Evil Village auf Platz zwei (923.000 Verkäufe), dem Remake von Resident Evil 4 auf Platz drei (706.000 Verkäufe) und Resident Evil 7: Biohazard auf dem vierten Platz (635.000 Verkäufe). Und auch das gefeierte Remake zu Resident Evil 2 hat sich seinen Ehrenplatz erkämpft – und zwar auf Platz acht, dank 482.000 verkaufter Einheiten.

Bleibt abzuwarten, wie sich ein Resident Evil Requiem in puncto Verkaufszahlen schlagen wird. Der neunte Teil der Hauptreihe soll am 27. Februar 2026 auf Spieler*innen weltweit losgelassen werden, führt Protagonistin Grace Ashcroft ein. Mit der FBI-Agentin werden wir einmal mehr den zwielichtigen Machenschaften der Umbrella Corporation auf den Grund gehen – und dabei natürlich Zombies und andere Untote schnetzeln. Apropos neue Spiele: Mit Resident Evil Survival Unit steht uns ein weiteres, mal ganz anders Resi-Spiel bevor.

