Resident Evil trifft auf Bloodborne: Neues Spiel für Horror-Fans jetzt kostenlos auf Steam anzocken

Fans finsterer Videospielwelten dürfen sich freuen, denn ein neues Horrorspiel, das ihr auf Steam aktuell anspielen dürft, ohne einen Cent auf die virtuelle Ladentheke legen zu müssen, klopft an die Tür. Vor allem wenn ihr mit dem schaurig schönen Setting eines Resident Evil oder dem eines Bloodborne etwas anfangen könnt, solltet ihr einen Blick riskieren.

Vor allem die viktorianisch-gotisch gehaltenen Gassen von Yarnham, in die uns FromSoftwares geliebtes Action-Rollenspiel wirft, zählen als optischer Höhepunkt der Gruselästhetik – ohne euch überhaupt ein Monster vor die Füße zu werfen. Gepaart mit dem furchteinflößenden Feeling von Capcoms populärem Survival-Schocker, der eine ganze Generation von Horror-Liebhaberinnen und -Liebhabern bis heute in ihren Albträumen verfolgt, ergibt sich ein vielversprechender Mix für Genre-Fans, der auf den Namen Total Chaos hört.

Neues Horror-Spiel Total Chaos lockt mit kostenloser Demo auf Steam

Sind ist sowohl Resident Evil als auch Bloodborne voll euer Ding, solltet ihr die zittrigen Finger direkt nach dem von Trigger Happy Interactive entwickelten Horrorspiel, das euch im letzten Quartal des Jahres auf Steam begrüßt, ausstrecken. Wer nicht länger warten will, oder sich bestenfalls im Vorfeld von Total Chaos überzeugen möchte, der greift allerdings schon jetzt zur Demo-Version, die ihr kostenlos auf Valves Videospielplattform anzocken dürft.

Ihr taucht tief in einen packenden Albtraum ein, der die Grenzen zwischen der Realität und wahrhaftigem Wahnsinn verschwimmen lässt, wie auch die kreativen Köpfe hinter dem Gruselspaß werben. Ein einst geschäftiger Zufluchtsort für Bergleute – Fort Oasis – ist im Laufe der Jahre zu einer zerfallenden Einöde verkümmert, deren unheimliche Stille nur durch mysteriöse Funkübertragungen unterbrochen wird. Es ist an euch, zum Herz der Insel vorzustoßen und einen Abstieg in die verlassenen Minen zu wagen. Doch desto tiefer ihr vordringt, desto beunruhigender werden die Wahrheiten, die aus den Schatten der Dunkelheit ans Licht gelangen.

Passend dazu: Neben Total Chaos: Diese Horrorspiele könnt ihr ebenfalls auf Steam ausprobieren

In einem kurzen Clip auf Twitter verpasst man uns über eine Laufzeit von rund einer Minute einen kleinen Vorgeschmack, noch mehr Futter serviert man auf der offiziellen Store-Seite bei Steam:

Mit seinem trostlosen Setting und der beklommenen Atmosphäre erinnert Total Chaos perfekt an verschiedene Resident Evil-Teile, darunter wohl am ehesten noch an den siebten mit dem Namenszusatz Biohazard, in dem wir uns ebenfalls mit Befallenen herumschlagen müssen. Ein finales Veröffentlichungsdatum für Total Chaos gibt es aktuell nicht, doch all zu weit dürfte der Release nicht mehr in der Ferne liegen.

Die vielleicht gruseligsten Geheimtipps für Horrorspiel-Fans haben wir an anderer Stelle für euch zusammengefasst. Wer hingegen auf der Suche nach Titeln ist, die das Portemonnaie bestmöglich schonen, wird ebenfalls bei uns mit vier kostenlosen Spielen auf Steam fündig.

