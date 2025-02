Resident Evil x Dead by Daylight: Alle Infos zum großen Event abholen

Zwei Horrorreihen, die zusammengehören, wie Albert Wesker und ein stylischer Nasenkneifer, sind Dead By Daylight und Resident Evil. Dafür steht eine jüngst gestartete Aktion in Dead By Daylight, die noch bis zum 25. Februar läuft – und mehr als nur den 2v8-Modus zurückbringt.

In einem ausführlichen und übersichtlich gestalteten Blog-Posting verdeutlicht uns Developer Behaviour Interactive, was genau uns im Rahmen der aktuellen Kollaboration erwartet. Parallel dazu wurde ein Trailer von nicht ganz eineinhalb Minuten Länge veröffentlicht, der nicht nur die Werbetrommel rührt, sondern auch Serienschurken Albert Wesker und Nemesis stilvoll in Szene setzt.

Resident Evil x Dead By Daylight: Fast alles, was hier zum Event wissen solltet

Bei Sekunde 47 des Trailers sehen wir, unterfüttert von dramatischer Klangkulisse, wie ein Überlebender auf allen Vieren in Richtung eines der Lebensenergie wiederherstellenden Heilkräuter robbt. Doch die Mühen des Angeschlagenen sind vergeblich. Wie ein gemeiner Schläger auf dem Schulhof tritt Nemesis in Erscheinung – und auf das Heilkraut ein. Diese Momentaufnahme verdeutlicht eines der Gameplay-Elemente, die es in dieser von Resident Evil durchzogenen Version von Dead By Daylight zu beachten gilt.

„Lass uns das zu Ende bringen“, sagt Alber „Oneliner“ Wesker. Wie auch im Original, besticht der Bösewicht mit kernigen Sprüchen – so zu hören im Trailer zum Resident Evil-Event.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das erwartet euch außerdem: Neben dem allseits bekannten und beliebten Polizeirevier aus Resident Evil 2 als Map in Dead By Daylight, könnt ihr authentisch in die Haut (und die neuen Outfits) solcher Ikonen wie Leon S. Kennedy, Jill Valentine oder Ada Wong schlüpfen. Wie wir euch in unserem vorangegangenen Artikel zur Resident Evil-Aktion berichtet haben, können Killer Heilkräuter zerstören, bekommen dafür einen zeitlich begrenzten Geschwindigkeitsbonus verpasst.

Lesetipp: Dead by Daylight x Mario Kart: Kommt das krasseste Crossover aller Zeiten?

In einer separaten Bekanntgabe via Twitter und Instagram, die wir gleich hier unten an euch weiterreichen, wird noch mal reichlich illustriert erklärt, wie sich die unterschiedlichen Heilkräuter auf den Spielverlauf niederschlagen. Auf welche weiteren Verneigungen vor der altehrwürdigen Survival Horror-Reihe sich Dead by Daylight-Spieler*innen freuen dürfen, erfahrt ihr im offiziellen Blog-Beitrag. Übrigens: Wie eingangs erwähnt, endet das Event am 25. Februar.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Treuebonus für regelmäßiges Spielen

Um euch zu einer regelmäßigen Runde Killer versus Überlebende zu locken, hat sich Behaviour Interactive ein bestimmtes Belohnungssystem überlegt – wie ihr auf Twitter nachlesen könnt. Aber das nur am Rande erwähnt. Apropos nachlesen – oder vielmehr: Nachholen könnt ihr unser umfangreiches Meinungsstück zu Dead By Daylights Ausflug in den Kosmos der Story-Spiele.

Quellen: Dead By Daylight Blog, YouTube / @DeadbyDaylightBHVR, Instagram / Dead by Daylight, Twitter / @DeadByDaylight