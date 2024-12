Resident Evil Zero: Remake-Enthüllung nach Switch 2 – berühmter Leaker schürt Hoffnungen

Dusk Golems Ruf als bekannter Leaker innerhalb des Resident Evil-Kosmos ist unbestreitbar. Der auch unter dem Pseudonym AestheticGamer bekannte Insider hat uns erst kürzlich im Nachklapp zu den Game Awards 2024 dargelegt, wieso sich jetzt ein Resident Evil 9 bis zum Release noch etwas hinziehen könnte. Schließlich bastelt man bei Capcom an einem, so sagt Dusk Golem, „sehr ambitionierten Spiel“, das seine Zeit braucht.

Jetzt hat sich derselbe Resi-Experte mit einem weiteren Beitrag auf Twitter gemeldet. Diesmal ist Resident Evil 9 nicht Gegenstand der Betrachtungen – dafür gleich zwei Remakes zu Fan-Favoriten. Es geht vor allem um Resident Evil Zero, aber auch Resident Evil – Code: Veronica wird gestreift.

Neue Spekulationen zu Resident Evil Zero und Resident Evil – Code: Veronica

Den betreffenden Tweet produzierte der altvertraute Dämmerlicht-Golem am 14. Dezember auf Twitter. Dabei wagte die Person hinter dem Social Media-Account Dusk Golem den Brückenschlag vom spekulativen Remake von Resident Evil Zero zur Switch 2. Aber lest selbst:

„Das ist reine Spekulation meinerseits, da ich derzeit nicht weiß, wann Capcom Dinge zu Resident Evil enthüllen möchte. Aber ich habe mich gefragt, ob Capcom vielleicht auf den Switch-Nachfolger wartet, um das Remake von Zero zu enthüllen. Das deshalb, um zu sehen, wo das alles letztlich hinführt“ Dusk Golem (bekannter Leaker aus dem Resident Evil-Universum)

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf die Frage eines anderen Twitter-Nutzers, wie er auf die Idee käme, dass Capcom Nintendos Switch 2-Strategie abwarte, antwortet der Insider: „Falls sie [Capcom] einen Marketing-Deal mit Nintendo haben, was wiederum reine Spekulation ist.“ Wieder untermauert Dusk Golem seine Mutmaßungen also nicht weiter im Detail.

Wieso Capcom die Switch 2 abwarten könnte – bis weiteres zum Resi-Zero-Remake folgt

Dann wiederum ist die Vermutung, dass ein Remake zu Resident Evil Zero eng verknüpft sein könnte mit einer neuen Spielkonsole aus dem Hause Nintendo, nicht völlig abwegig. Schließlich erschien das originale Zero 2002 für den seinerzeit gerade mal ein Jahr alten Nintendo GameCube. Dieser Tage ist Resident Evil Zero dann übrigens auch für die Switch verfügbar – zusammen mit vielen anderen Resi-Titeln. Der Umbrella-Kosmos und die familienfreundliche Konsole beißen sich also grundsätzlich nicht.

Apropos in den Startlöchern stehende Remakes zu Survival-Horror-Klassikern: Unter demselben Tweet zeigt sich ein meinungsstarker Fan frustriert darüber, wenn Capcom ein Zero als Neuaufguss anderen Resi-Titel den Vortritt lässt. Die Person schreibt: „Von allen RE-Spielen, die noch neu aufgelegt werden könnten, wählt Cap[com] Zero … nicht RE5 oder Revelations 1 & 2, oder aber Code Veronica.“ Aus der Wortmeldung spricht eine gewisse Frustration.

Programmhinweis: So wie nachstehend sah Code – Veronica übrigens damals aus.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch Dusk Golem springt prompt einordnend beiseite und schreibt: „Am Code Veronica-Remake wird ebenfalls gearbeitet. Es dauert nur länger. Zum jetzigen Zeitpunkt befindet es sich gerade mal zwei Jahre in der Entwicklung“. Diese Aussage deckt sich mit einem weiteren Tweet, den unser Dusk Golem im September dieses Jahres abgefeuert hat, um nochmal klarzustellen: Hinsichtlich hochgesteckter Ambitionen, werden die Neuauflagen zu Zero und Code: Veronica nicht schwächeln.

Weitere Infos zu den Remakes von Zero und Code – Veronica

Wieder laut Dusk Golem schrauben übrigens K2 & M-Two (Resident Evil 4: Seperate Ways) am neuen Resident Evil Zero, respektive Capcom Dev 1 (Remakes zu Resi 2, 3 & 4) am neuen Code: Veronica. Wie immer sind diese Informationen mit der gebotenen Portion Vorsicht zu genießen.

Wo wir gerade bei den Ausgeburten der Hölle sind: Die neuesten Resident Evils tummeln sich längst auf dem Apple-Gerätepark – jetzt hat auch Capcom sogar mit einer lange herbeigesehnten Funktion nachgebessert.

Quellen: Twitter / @AestheticGamer1, @Nelo0Wesker, @chrono344, Instagram /@gaminginstincs