Resident Evil: Zweiter Protagonist für Requiem soll angeblich bald enthüllt werden – „bitte sei echt“

Seit Capcom Resident Evil Requiem offiziell enthüllt hat, spekulieren Fans fleißig, ob wirklich nur Grace Ashcroft durch das zerbombte Raccoon City stolpert oder ob da noch ein anderer Protagonist auf uns wartet.

Denn Leon S. Kennedy, Frontmann von Resident Evil 2 und 4 könnte in Requiem zurückkehren – so der auf Gerüchten basierende Tenor. Capcom gab an, dass der vom Polizist zum Elite-Agenten aufgestiegene Leon zunächst geplant für den kommenden Ableger war, aber als Action-Held einfach nicht reingepasst habe. Doch nun kocht abermals die Gerüchteküche …

Resident Evil Requiem: Leak zeigt gealterten Leon S. Kennedy

In einem einschlägigen Internetforum ist nämlich ein Bild aufgetaucht, dass es dank Nutzer*in AnchovyKing mittlerweile auch auf Reddit geschafft hat. Dort zu sehen: ein Licker mit zwei Köpfen, ein Zombie in Polizeiuniform und ein bärtiger Mann mittleren Alters mit Augenklappe. Auch, wenn der laut einigen Kommentarschreibenden eine deutliche Ähnlichkeit zu Metal Gears Big Boss aufweist, dürfte es sich hierbei eindeutig um Leon und sein Design in Resident Evil Requiem handeln.

Hier findet ihr Bild samt Beschreibung:

Ob der Leak echt ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht gesichert. Offenbar handelt es sich um eine Folie aus einer Präsentation, möglicherweise für Investoren. Die chinesischen Schriftzeichen hat eine Person natürlich direkt übersetzt und untermauert mit dem Text die erwähnte Hypothese. „Von schrecklichen Kreaturen bis hin zu lebendig aussehenden Menschen erwecken unsere Modelle den Horror und die Spannung in Resident Evil zum Leben“, heißt es dort unter anderem.

Lesetipp: Unsere gamescom-Vorschau zu Requiem

In den Kommentaren ist neben den Metal Gear-Witzen vor allem Begeisterung zu lesen: „Bitte sei echt, ich will, dass das Internet zusammenbricht“, schreibt beispielsweise ScarRufus. „Das Internet wird ausrasten. Es ist Leon und er sieht aus wie ein knallharter 50-jähriger“, stimmt Soren319 zu. Keine Frage: Der Action-Held ist definitiv ein Fan-Favorit und dürfte bei seiner offiziellen Enthüllung für Jubelstürme sorgen.

Auch ein Insider schaltet sich ein

Unabhängig davon, ob dieser Leak echt ist, ziehen auch an anderer Stelle erneut Gerüchte auf, dass Leon in Resident Evil Requiem auftreten wird. Schuld daran ist der namhafte Insider und Leaker DuskGolem alias AestheticGamer1, der in den letzten Stunden zahlreiche Fragen zum kommenden Survival Horror-Ableger auf Twitter beantwortet hat. Dort bestätigte er auch noch einmal das Gerücht um Leons Rückkehr:

„Ich habe keine direkte Verbindung, um Details von Capcoms Marketing zu kennen, aber ich bin ziemlich gut vernetzt, und bekomme mit, was hinter den Kulissen getuschelt wird. Und ja, die Gerüchte, dass Leon nächste Woche enthüllt wird, sind ziemlich laut, sodass ich es nicht bezweifle“, schreibt er auf Twitter. Wer seiner Aussage Glauben schenken mag, sollte die nächste Woche mit Spannung erwarten.

Hier besagter Tweet:

Apropos Spannung: Der siebte Teil war ja selbst einigen hartgesottenen Spieler*innen zu gruselig, weshalb sich Capcom für Resident Evil Requiem etwas ganz Besonderes hat einfallen lassen. Sollte Leon wirklich neben Grace als Protagonist auftreten, wird es interessant, für welche Perspektive sich die Entwickler*innen entscheiden.

