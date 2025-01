Exklusiver PS5-Hit bald auf dem PC: Das erwartet euch im März

Einmal Japan ist nicht genug: Im März könnt ihr nicht nur in die Welt von Assassin’s Creed Shadows am PC eintauchen, sondern auch einen PS5-Hit von 2024 nachholen. Die Open World von Rise of the Ronin schafft nämlich den Sprung auf eine weitere Plattform.

Vor gut einem Jahr erschien das von Koei Tecmo veröffentlichte und von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel exklusiv für die PlayStation 5. In unserem Test wusste Rise of the Ronin trotz ein paar Schwächen zu überzeugen, insbesondere das Kampfsystem erhielt viel Lob. Jetzt können sich auch bald PC-Spieler*innen davon überzeugen.

Rise of the Ronin: Ab dann erscheint die PC-Umsetzung

Wie Koei Tecmo in einer Pressemitteilung bekannt gibt, erscheint Rise of the Ronin am 11. März 2025 für den PC. Damit hat es so ziemlich genau ein Jahr gedauert, bis das Samurai-Spiel die PS5-Exklusivität hinter sich lässt. Ähnliches war zuvor auch schon bei Nioh und dessen Nachfolger festzustellen, die jeweils erst Monate später für eine weitere Plattform umgesetzt worden sind.

Für die Portierung verspricht Koei Tecmo einige Verbesserungen. Unter anderem werden Auflösungen von bis zu 8K und 120 Bilder pro Sekunde (FPS) unterstützt. Ebenso gibt es Support für Ultrawide-Monitore und Maus und Tastatur. Natürlich könnt ihr das Abenteuer im Japan des Jahres 1863 auch mit Gamepad erleben.

Lesetipp: Auf der PlayStation erwarten euch auch in dieser Woche wieder viele neue Spiele

Spannend: Rise of the Ronin erscheint nicht als Vollpreisspiel auf dem PC. Stattdessen könnt ihr es bereits jetzt für 49,99 Euro auf Steam vorbestellen. Solltet ihr bis zum 2. April zuschlagen, bekommt ihr zusätzlich noch den Bonus, den es einst für Vorbesteller*innen auf der PS5 gab. Dieser umfasst vier Kampfstile, ein Katana und ein Rüstungsset, die für euch früher im Spiel freigeschaltet werden.

Konkurrenz für Assassin’s Creed

Wer am PC spielt, bekommt damit im März die Qual der Wahl: Nur neun Tage nach Rise of the Ronin erscheint auch Assassin’s Creed Shadows. Das spielt zwar etwa 300 Jahre früher, aber ebenso in Japan und setzt zum Teil auf eine Samurai-Geschichte. Entscheidend dürfte hier sein, welcher spielerische Teil für euch am spannendsten ist.

Zieht euch eine riesige offene Welt, in der es allerlei Aufgaben gibt, und ein stärker Fokus aufs Schleichen in den Bann, dann dürfte wohl das neue Assassin’s Creed eher euer Favorit sein. Sehnt ihr euch hingegen nach starken und knackigen Kämpfen, in denen euer Geschick auf die Probe gestellt wird, stellt Rise of the Ronin die interessantere Option dar.

Einen ersten Vorgeschmack auf die PC-Version von Rise of the Ronin gibt es übrigens im Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Team Ninja setzt sich mit dem März-Release ein starkes Jahr fort: Erst auf der Xbox Developer Director kündigten die Rise of the Ronin-Macher ein neues Ninja Gaiden an und veröffentlichten sofort den Vorgänger für den Xbox Game Pass.

Quelle: Pressemitteilung Koei Tecmo, Steam, YouTube / KOEI TECMO EUROPE LTD.