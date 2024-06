Rocket League: Jetzt kündigt die FIFA ein weltweites Turnier der Superlative mit echten Nationalmannschaften an

Der actiongeladene Auto-Fußball-Hit Rocket League genießt bereits seit einigen Jahren und vor allem seit der Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell den Ruf, eine gelungene Abwechslung zum jährlichen EA-Einheitsbrei und den herkömmlichen Sportspielen zu bieten.

Nun hat der Weltfußballverband FIFA ein Auge auf den Titel geworfen und angekündigt, man wolle ihn in sein diesjähriges Programm zur FIFA esports (FIFAe)-Weltmeisterschaft einbinden, zu der gleich 16 Nationen aus allen Ecken des Globus eingeladen sind.

Rocket League ist Teil der diesjährigen FIFAe-Weltmeisterschaft – Welche Teams sollen teilnehmen?

Die Rocket League-Weltmeisterschaft wurde kurzerhand über den offiziellen Twitter-Kanal von FIFAe angekündigt, wo man Fußballfans und Rocket League-Spielenden gleichermaßen die Frage stellt, welche Nationen man überhaupt im Turnier teilnehmen sehen wolle.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Rahmen einer Pressemitteilung bezeichnete die eSport-Abteilung der FIFA den Schritt als „wichtigen […] im Rahmen des Engagements der FIFA, das gesamte Ökosystem einzubeziehen und das globale Wachstum des Fußball-Esports weltweit voranzutreiben“. Damit dürfte schlussendlich auch die Frage geklärt sein, inwiefern Rocket League etwas mit dem tatsächlichen Fußballsport verbindet. Immerhin erkennt die FIFA das wettbewerbsorientierte Spiel, in dem sich raketenbetriebe Vehikel in waghalsigen Höhen mit ihren Stoßstangen gegen einen überdimensionierten Fußball schleudern, offensichtlich als entfernten Sportsfreund an.

Die Teams der ausgewählten Länder werden aus drei Spieler*innen und einem Ersatzspieler*in bestehen, während sie in den jeweiligen Farben ihrer Nation auflaufen sollen. Die 16 teilnehmenden Länder sollen darüber hinaus auf der Grundlage der Anzahl der Vertreter ausgewählt werden, die sie bei früheren Rocket League Major-Turnieren gestellt haben.

Stehen diese erst einmal fest, sollen die mitmischenden Mitgliedsverbände ihre eigenen Qualifikationsturniere veranstalten, um nach passenden Spielern zu suchen, die das jeweilige Land schlussendlich auf der FIFAe-Weltmeisterschaft vertreten. Interessierte haben die Möglichkeit, sich über FIFA.gg auf der eSport-Plattform des Weltfußballverbandes anzumelden und Rocket League als favorisiertes Spiel auszuwählen.

Weitere Informationen zur Rocket League-Weltmeisterschaft soll es der FIFA zufolge im späteren Verlauf des Jahres geben, beispielsweise dann, wenn mehr handfeste Daten zum Event feststehen oder die teilnehmenden Verbände bekannt gegeben werden.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quellen: Twitter / @FIFAe