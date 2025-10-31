Rockstar Games: GTA 6-Studio bringt wohl früher als gedacht legendären Helden zurück

Wer dieser Tage das Wörtchen Rockstar Games in den Mund nimmt, muss eigentlich auch GTA 6 sagen. Doch auch abseits vom kommenden Open World-Kracher, gibt es namhafte Spielemarken, die sich unter dem Dach des Studios mit Hauptsitz in New York City versammeln.

Eine davon, die bis heute für Schlagzeilen sorgt, hört auf den Namen Red Dead Redemption. Eine andere hat mit einem beinharten New Yorker Cop zu schaffen, der es sogar auf die Kinoleinwand geschafft hat – die Rede ist von Max Payne, beziehungsweise dem gleichnamigen Videospielhelden. Seit dem Release von Max Payne 3 sind schon über zehn Jahre vergangen, doch die Remakes zu den beiden ersten Teilen könnten früher bevorstehen, als man meinen möchte.

Max Payne-Remakes: Kommen sie schon nächstes Jahr?

Max Payne aus dem Jahre 2001 war ein für seine Zeit wegweisendes Spiel – nicht nur verbaute der Third-Person-Shooter die aus dem Blockbuster-Film The Matrix bekannte Bullet-Time spielerisch sinnvoll, sondern erzählte eine an ein erwachsenes Publikum gerichtete Neo-Noir-Kriminalgeschichte aus der New Yorker Unterwelt. Mit Max Payne 2: The Fall of Max Payne wurde die beinharte Crimestory kongenial weiterzählt, hat bis heute einen Ehrenplatz in den Herzen so mancher Spieler*innen.

Eine Fan-Liebe zu einem abgehalfterten Gesetzeshüter, die dank eines Remake-Projekts des auch für die ersten beiden Max Payne-Spiele verantwortlichen, finnischen Entwicklungsstudios Remedy Entertainment bald wieder erblühen könnte – wie seit Mitte 2022 bekannt ist. Mehr noch: Das Remake-Doppel rund um Max Payne soll laut einem Finanzbericht Remedys von August letzten Jahres, bereits voll in der Produktion stecken. Auf demselben Bericht fußt jetzt die nicht unbegründete Mutmaßung, dass unser von Schmerzen gebeutelter Max schon 2026 zurückkehren könnte.

„Gemäß des letzten Earnings Calls könnte das Remake zu Max Payne 1 & 2 bis Ende 2026 erscheinen“, schrieb der auf Gaming-Themen spezialisierte @Okami13_ am 30. Oktober auf Twitter. Mit Earnings Call ist eine jener Telefonkonferenzen gemeint, bei denen in regelmäßigen Abständen Finanzergebnisse besprochen werden – wie eben jetzt am 29. Oktober bei Remedy Entertainment. Die Rechnung dazu ist einfach.

Da das Max Payne-Remake, wie oben vermerkt, seit August 2024 in der Produktion steckt – eine Phase, bei der Remedy davon ausgeht, dass sie „ein bis zwei Jahre dauern wird“ –, steht die nicht abwegige Möglichkeit einer Veröffentlichung für Ende nächsten Jahres offen. Remedy zusammen mit GTA 6-Studio Rockstar sind bei ihrer Partnerschaft also offenbar auf einem guten Weg – ob dieser tatsächlich Ende 2026 in eine Rückkehr der Designerdroge Valkyr, Femme fatale Mona Sax und natürlich Max Payne höchstpersönlich mündet, bleibt abzuwarten. Apropos Remedy: Alan Wake 2 zeigt, was die Finnen alles draufhaben.

