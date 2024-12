Rockstar Games: Neue Ankündigung – das erwartet GTA-Fans am 10. Dezember

Rockstar Games erweitert GTA Online um ein brandneues Update: Agents of Sabotage. Ab dem 10. Dezember könnt ihr zusammen mit der ehemaligen FIB-Agentin Jodi Marshall in eine Welt voller Intrigen und verdeckter Operationen eintauchen.

Jodi, mittlerweile als Freelancerin tätig, hat noch immer Zugriff auf streng geheime FIB-Daten und nutzt diese, um sich an ihren früheren Vorgesetzten zu rächen. Für euch bedeutet das neue spannende Aufträge, Raubzüge und Tools, die selbst die kreativsten Pläne umsetzbar machen.

Immer wieder bekommt GTA Online von Rockstar Games einen neuen Anstrich – der aber oft auch Bekanntes zurückbringt. Eure Basis für die neuen Missionen ist beispielsweise die Darnell-Bros-Textilfabrik, bekannt aus der Hauptstory von GTA 5. Einst Schauplatz legendärer Verbrechen, wird sie nun zu eurem Hauptquartier für Geheimoperationen.

Gemeinsam mit der ausgemusterten Jodi und Pavel, dem bekannten Kapitän aus dem Cayo-Perico-Heist, plant ihr eine Reihe spektakulärer Raubzüge, bei denen ihr unkonventionelle Methoden einsetzt, um hochkarätige Ziele in Los Santos auszuschalten. Abwechslung und Spannung sind dabei garantiert.

Neue Heists und Hightech-Gadgets für kreative Strategien

Mit dem GTA Online-Update erwartet euch aber nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch eine Vielzahl neuer Gameplay-Möglichkeiten. Ihr werdet Zugriff auf ausgeklügelte geheime Gadgets erhalten, die euch dabei helfen, eure Missionen zu lösen. Ob heimlich oder mit vollem Einsatz – die Raubzüge bieten genügend Freiheit, um eure eigenen Taktiken umzusetzen.

Agents of Sabotage erscheint für alle Plattformen – PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Wenn ihr also Lust auf packende Heists und neue Herausforderungen habt, solltet ihr euch den Starttermin am 10. Dezember vormerken, wie Rockstar Games erklärt.

Schaut euch bis dahin im Trailer an, was euch bei GTA Online, Agents of Sabotage, erwartet.

