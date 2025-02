Rockstar Games: Neue Regel für Spieler – schon ab 28. März

Rockstar Games ist aktuell vor allem wegen GTA 6 in aller Munde, das im Herbst 2025 erscheinen soll – immerhin warten Fans schon seit dem ersten Trailer im Dezember 2023 auf neue Einblicke in das Spiel.

Obwohl es bislang keine weiteren Informationen zum kommenden Blockbuster selbst gibt, sorgt eine andere Ankündigung des Entwicklers nun für Aufmerksamkeit. Demnach wird man am 28. März die Nutzungsbedingungen (AGB) aktualisieren. Einige der dadurch durchgeführten Änderungen betreffen allerdings nicht alle Spieler*innen.

Rockstar Games: Das ist neu

Laut einem Artikel auf der Supportseite von Rockstar Games soll die Aktualisierung der AGB die rechtliche Beziehung zwischen Nutzer*innen und dem Entwickler klarer regeln. Außerdem wird definiert, welches Verhalten und welche Inhalte in der Nutzung der Produkte und Dienste zulässig sind.

Auf Twitter heißt es dazu im Detail: „Am 28. März 2025 wird Rockstar Games seine Nutzungsbedingungen (Terms of Service, ToS) aktualisieren. Die Spieler müssen die neuen AGB akzeptieren, wenn sie sich anmelden.“ Dazu hat man den Link zum entsprechenden Blogeintrag gepostet.

Zustimmen müssen den neuen Bestimmungen also alle Gamerinnen und Gamer, um weiterhin auf die Produkte und Dienstleistungen von Rockstar zugreifen zu können. Eine Änderung der Schiedsklausel gilt allerdings nur für jene außerhalb des Vereinigten Königreichs, des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz und Australiens.

Konkrete Inhalte folgen am 28. Februar

Diese Regel wird angepasst, um die Teilnahmebedingungen weiter zu präzisieren. Sie beinhaltet die Vereinbarung zum Schiedsgerichtsverfahren, also dass Streitigkeiten nicht vor Gericht, sondern in einem privaten Verfahren geklärt werden. Die vollständigen, aktualisierten Nutzungsbedingungen werden am 28. Februar 2025 auf der offiziellen Webseite von Rockstar Games veröffentlicht.

Obwohl die Ankündigung keine neuen Informationen zu GTA 6 enthält, bleibt der Veröffentlichungstermin im Herbst 2025 weiterhin bestehen. Fans hoffen darauf, bald mehr vom Spiel zu sehen, doch Rockstar hält sich bisher mit weiteren Details bedeckt.

Quellen: Rockstar Games, Twitter/ @RockstarSupport

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.