Rockstar Games: Neue Veröffentlichung – das erwartet GTA-Fans jetzt

GTA Online hat mit dem Sommer-Update Money Fronts eine umfangreiche Erweiterung erhalten, die am 17. Juni 2025 auf allen Plattformen live gegangen ist.

Zugänglich gemacht hat Rockstar Games die umfangreiche Erweiterung für Spieler*innen auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC – und das wie üblich kostenlos. Neben neuen Geschäften und Missionen dürft ihr euch auf frische Fahrzeuge und spielerische Ergänzungen freuen, die das Online-Erlebnis erweitern.

Obwohl GTA Online bereits seit fast zwölf Jahren verfügbar ist, versorgt Rockstar die Multiplayer-Welt weiterhin regelmäßig mit neuen Inhalten. Money Fronts folgt auf das Dezember-Update Agents of Sabotage und bringt laut Rockstar Games erneut kriminelle Geschäftsmodelle ins Spiel, die clever mit legalen Fassaden kombiniert werden. Damit liefert das Update nicht nur neue Einnahmequellen, sondern vertieft auch die Wirtschaftssimulation rund um euer Imperium.

Im Zentrum des Updates steht die Möglichkeit, ikonische lokale Unternehmen als Tarnung für Geldwäscheaktivitäten zu nutzen. Den Einstieg bietet euch der Erwerb der bekannten Hands On Car Wash – eine altmodische Autowaschanlage, die sich perfekt eignet, um illegale Einnahmen zu verschleiern. Der neue Partner Martin Madrazo führt euch dabei in die Welt der neuen Geschäftsbeziehungen ein und unterstützt beim Aufbau eures erweiterten Netzwerks.

Zusätzliche Einnahmequellen und neue Autos

Neben der Waschanlage lassen sich zwei weitere Geschäfte erwerben: die Smoke on the Water-Dispensary sowie Higgins Helitours. Diese fungieren nicht nur als zusätzliche Einnahmequellen, sondern steigern gezielt den Ertrag eurer Weed-Farm und des Air Freight Cargo-Unternehmens. So entsteht ein ineinandergreifendes System, das euch mehr Kontrolle und neue Wege bietet, eure kriminellen Aktivitäten profitabel zu gestalten.

Money Fronts bringt natürlich auch zahlreiche neue Fahrzeuge nach GTA Online, darunter der Karin Everon RS, die SUV-Modelle der Woodlander-Reihe sowie der muskulöse Declasse Tampa GT. Fans von Polizei-Missionen dürfen sich auf frische Aufträge auf dem Western Police Bike freuen, das im Paket mit dem exklusiven Sommer-Highway-Patrouillen-Outfit erhältlich ist.

Vorteile für GTA+-Mitglieder

Parallel kommen diverse Spielanpassungen zu GTA Online: So erhalten 50 weitere Fahrzeuge die Fähigkeit zum Abwehren von Raketenerfassungen, mehrere Zwischensequenzen lassen sich bei Missions-Wiederholungen überspringen, und sämtliche Wege zu Arena-Punkten bringen nun doppelt so viel ein. Zudem wird der globale Signal-Timer bei Verkaufsmissionen in öffentlichen Lobbys verzögert, und der Boxville-Lieferwagen entfällt künftig bei Biker-Verkäufen.

GTA+ Mitglieder profitieren von einem Vorabzugang zum neuen Supersportwagen Överflöd Suzume, einem zweiten täglichen Dreh am Glücksrad im Diamond Casino & Resort – sowie weiteren Vorteilen. Wenn ihr also auf neue Inhalte gewartet habt, um wieder in die GTA Online-Welt von Los Santos einzutauchen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Wer dagegen dem neuesten Teil der Reihe entgegenfiebert, kann sich über die womöglich neue Musik-Funktion in GTA 6 informieren. Erste Meinungen sind allerdings eher kritisch.

Quellen: Rockstar Games

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.