Steam: Brandneuer Release sorgt für Lobeshymnen – „hat alle Erwartungen übertroffen“

Steam wird jeden Tag von unzähligen Spielen geflutet, also machen wir mal eben den Moses und teilen das Wasser, um euch auf besonders spannende Releases aufmerksam zu machen – wie dieses Roguelike zum Beispiel.

Ball x Pit ist nämlich erst gestern auf Valves Plattform gestartet, hat sich aber schon jetzt in die Herzen zahlreicher Spieler*innen geschossen. Nach nur einem Tag zählt der kleine Titel bereits 500 Rezensionen, davon sage und schreibe 96 Prozent positiv. Doch was loben diejenigen, die dem Roguelike bereits verfallen sind? Und worum geht es überhaupt?

Roguelike Ball x Pit landet erfolgreich auf Steam

Roguelikes muss man auf Steam nun wirklich nicht mit der Lupe suchen, trotzdem könnte Ball x Pit einen Blick wert sein, wenn ihr dem Genre nicht abgeneigt seid. Sagen zumindest die bisherigen Rezensionen, wo sich unter anderem Aussagen finden wie „Ich kann jetzt schon sagen, dass ich viel von meinem Leben an dieses Spiel verlieren werde. 10/10“ oder „Es macht so viel Spaß. Ich habe 35 Stunden in der Demo und der Release hat alle Erwartungen übertroffen.“

Lesetipp: Dieses Gratis-Spiel fesselt Fans auf Steam

Besagte Demo gibt es leider nicht mehr, ihr müsst also 14,99 Euro löhnen, wenn ihr auf Steam oder einer der anderen Plattformen (PlayStation, Xbox und Switch) loslegen wollt – alternativ nutzt ihr den Game Pass, in dem Ball x Pit seit gestern auch zu finden ist. Und was erwartet euch bei dem Roguelike nun spielerisch? Nun, ihr nutzt Bälle, um Gegner zu erledigen und baut mit den dabei gewonnenen Ressourcen eure Basis aus.

Klingt simpel, aber wie bei jedem guten Genre-Vertreter kommt es natürlich auch hier auf die möglichen Kombinationen an. Wie irre das aussehen kann, verrät ein Blick auf die Steam-Seite. Oder diese Rezension: „Das Gameplay fühlt sich an wie eines dieser Dopamin ausschüttenden Reels, die man auf Tiktok beim Doomscrollen findet, die diesen bestimmten Reiz im Gehirn befriedigen, aber hier hat man tatsächlich die Kontrolle und kann sich einen eigenen Playstyle aussuchen mit verschiedenen Bällen und Charakteren, die einzigartige Effekte haben.“

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls ihr immer noch unsicher seid, schaut euch am besten den obenstehenden Trailer an und dann seid ihr der Beantwortung der Frage, ob Ball x Pit etwas für euch ist, vielleicht ein bisschen näher. Währenddessen erobert gerade noch ein ganz anderes Roguelike die Charts auf Steam.

Quelle: Ball x Pit auf Steam, YouTube /Devolver Digital