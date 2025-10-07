Steam: Kontroverses Rollenspiel für kurze Zeit stark reduziert – „wird dein Leben verschlingen“

Gute Rollenspiele gibt es en masse, vor allem auf Steam. Aber vielleicht wird es Zeit, mal aus eurer Komfortzone herauszukommen, beispielsweise mit einem eher kontroversen Titel?

Wenn ihr euch einer solchen Herausforderung stellen wollt, ist jetzt wortwörtlich ein günstiger Moment gekommen. Das durchaus heiß diskutierte RPG Dragon’s Dogma 2 ist nämlich aktuell um satte 58 Prozent reduziert, kostet euch damit nur noch einen schmalen Taler, genauer gesagt 27,29 Euro. Doch ihr müsst euch sputen – und am besten den kürzesten Weg nehmen.

Steam: Rollenspiel Dragon’s Dogma 2 für unter 30 Euro schnappen

Richtig gelesen, Capcoms Versuch, die Mittelalter-Fantasy-Rollenspielmarke wiederzubeleben, bekommt ihr auf Steam gerade denkbar günstig. Doch der momentan angeschlagene Preis von 27,29 Euro, der wie erwähnt eine 58 prozentige Ersparnis zu der sonst verlangten Gebühr bedeutet, ist nur von äußerst kurzer Dauer: Nur noch wenige Stunden bleiben euch, um das Angebot auszunutzen, genauer gesagt bis 19 Uhr, am heutigen Dienstag, dem 7. Oktober.

Deutlich weniger Zeit also, als ihr für eine Reise in Dragon’s Dogma 2 einplanen solltet. Denn schließlich ist das Rollenspiel dafür bekannt, dass die Wege von einer Stadt zur anderen die mitunter größte Herausforderung darstellen, wenn euch zwischendurch Greifen, Drachen oder Trolle attackieren. Gerade diese Mechanik des Titels spaltete bei seinem Release im März 2024 die Spielerschaft und sorgte dafür, dass Wertungen auseinanderklaffen.

Lesetipp: Unser Test zu Dragon’s Dogma 2

Auf Metacritic schafft es Dragon’s Dogma 2 schließlich auf eine beachtliche 86 bei Kritiker*innen, während Spieler*innen durchschnittlich lediglich eine 6.5 vergaben. Ähnlich kontrovers sieht es auf Steam aus, wo das Rollenspiel bei mehr als 70.000 Rezensionen nur auf 61 Prozent positive Stimmen kommt. Dafür finden sich darunter einige durchaus wohlwollende Worte wie „insgesamt ein spaßiges Spiel, dass für eine Zeit dein Leben verschlingen wird.“

Kritik gibt es derweil stellenweise für die Performance und die KI der Pawns, die euch auf eurer Mission, euer gestohlenes Herz vom schuppigen Antagonisten zurückzuholen, begleiten. Ob euch diese Punkte auch stören, könnt ihr mit dem aktuellen Angebot zum Rollenspiel jetzt selbst beurteilen – aber wie gesagt nur, wenn ihr schnell seid. Mehr Zeit habt ihr bei diesen dauerhaft kostenlosen Steam-Titeln.

Quelle: Dragon’s Dogma 2 auf Steam, Metacritic