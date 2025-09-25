Steam: Legendäres Rollenspiel jetzt zum halben Preis schnappen – ihr müsst schnell sein

Während Professor Layton und die neue Welt des Dampfes gerade auf 2026 verschoben wurde, geht Steam der namensgebende Dampf nicht aus – vor allem, wenn es darum geht, lohnenswerte Rollenspiele zu reduzieren.

Nachdem ihr euch zuletzt grandiose Genre-Vertreter wie Ni No Kuni: Fluch der weißen Königin oder Citizen Sleeper zu Schnäppchenpreisen sichern konntet, ist nun ein echter Klassiker an der Reihe. Für alldiejenigen, die ein bisschen RPG-Geschichte nachholen oder erneut erleben wollen, ist dieses Angebot quasi Pflicht.

Steam: Chrono Trigger um satte 50 Prozent reduziert – nur für kurze Zeit

Momentan bekommt ihr auf Steam nämlich eines der prägendsten Rollenspiele aller Zeiten zum Schleuderpreis hinterhergeworfen: Chrono Trigger ist gerade 50 Prozent günstiger als sonst und kostet euch damit nur noch 7,49 Euro. Einfache Mathematik besagt, dass ihr die gleiche Summe spart, die ihr ausgebt – allerdings nur noch bis zum 29. September, rechnet also lieber nicht zu lange nach.

Und inhaltlich? Na, da erwartet euch mit Chrono Trigger klassische, aber deshalb keinesfalls langweilige Rollenspielkost. Das 1995 von Square Enix veröffentlichte Juwel hat es seit damals geschafft, auf unzähligen Plattformen zu erscheinen, und das aus gutem Grund. Aufgrund seines Alters ist bei Metacritic nicht das Original vom SNES, aber immerhin die DS-Version vertreten – schafft es dort auf eine triumphierende 92.

Lesetipp: Unser Test zur DS-Version von Chrono Trigger

Mit Yuji Hori und Akira Toriyama zeichnen sich zwei der wohl einflussreichsten Schöpfer im Bereich der japanischen Rollenspiele für Chrono Trigger verantwortlich und schufen einen zeitlosen Klassiker, der auch heute noch eure Zeit wert ist. Dabei reist ihr in der Rolle von Titelheld Chrono in die Zukunft und Vergangenheit, um eure Gegenwart zu retten – stoßt natürlich auf viele illustre Gestalten und einprägsame Widersacher.

Die Version auf Steam kommt mit angepasster Steuerung, Grafik und Tonqualität daher, die Zusatzdungeons Dimensionsvortex und Vergessenes Refugium gibt’s obendrauf. Für den nur noch bis 29. September geltenden Aktionspreis von 7,49 Euro könnt ihr wenig falsch machen, sollte euch das Genre, insbesondere mit einem dicken, fetten J davor, auch nur dezent am Herzen liegen. Alternativ werft ihr einen Blick auf unsere Liste der wichtigsten Rollenspiele 2025.

Quelle: Chrono Trigger auf Steam, Metacritic