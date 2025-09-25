Steam: Grandioses Rollenspiel um 70 Prozent reduziert – aber nur für kurze Zeit

Wer dieser Tage nach einem guten Rollenspiel sucht, muss sich nicht lange umschauen und wird in der Regel schon nach einem schnellen Blick auf Steam fündig.

Doch gut heißt nicht grandios und für viele gute Genre-Vertreter müsst ihr tief in die Tasche greifen, um den Vollpreis zu löhnen. Nicht so bei diesem Rollenspiel, das seine günstige Einstiegsgebühr von 19,50 Euro jetzt nochmal um saftige 70 Prozent reduziert hat und euch so für nur 5,85 Euro in eine immersive Weltraumwelt katapultiert.

Rollenspiel-Perle Citizen Sleeper: Auf Steam zum Sonderpreis sichern

Gemeint ist Citizen Sleeper: Das 2022 erschienene Rollenspiel ist ein ganz besonderes Kleinod in diesem Meer aus Konkurrenz und weiß nicht nur mit seinem Sci-Fi-Setting zu begeistern (das abseits der Mass Effect-Trilogie Mangelware zu sein scheint), sondern derzeit auch mit seinem Preis auf Steam. Wie so oft bei solchen Angeboten: Ihr müsst schnell sein, denn nur bis zum 29. September berappt ihr 70 Prozent weniger.

Lesetipp: Citzen Sleeper 2 erschien diesen Januar

Danach entfernt man den roten Aufkleber vom Preisschild wieder, und auch, wenn Citizen Sleeper selbst die UVP spielend wert ist, freut sich natürlich ein*e jede*r über die Ersparnis. Doch worum geht es in dem Rollenspiel überhaupt? Als sogenannter Sleeper (ein künstlicher Körper, in das euer digitalisiertes menschliches Bewusstsein implantiert wurde), entkommt ihr der Ausbeutung durch euren Arbeitgeber und landet auf einer demolierten, aber immer noch bevölkerten Raumstation namens Erlin’s Eye.

Hier, in den Ruinen des Kapitalismus, versuchen Schrotthändlerinnen, Barkeeper und Kopfgeldjägerinnen einfach nur ihr tristes Dasein zu fristen und dafür zu sorgen, dass sie abends vor einem warmen Teller Suppe sitzen. Ihr seid nun Teil dieser kleinen, unabhängigen Gesellschaft und müsst euch euren Platz darin erkämpfen – wie genau, ist euch überlassen. Ist ja schließlich ein Rollenspiel.

So sieht das in Aktion aus:

Display content from YouTube

Inspiriert von Tabletop-RPGs müsst ihr würfeln, wenn ihr Aufträge erledigen, feilschen oder Pilze anpflanzen wollt und die Augenzahlen bestimmen das Ergebnis. Für noch mehr Unterhaltung sorgen die drei kostenlosen DLCs, die Citzen Sleeper um eine knackige Endgame-Herausforderung erweitern. Sind euch derweil selbst die knapp sechs Euro noch zu viel, reizt euch dieses kostenlose Rollenspiel auf Steam vielleicht eher.

