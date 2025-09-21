Steam: Gefeiertes Rollenspiel um 85 Prozent reduziert – aber nur für kurze Zeit

Der vollgepackte Spieleherbst steht vor der Tür: Ein großer Release jagt den nächsten, attackiert eure Freizeit und euren Geldbeutel. Zumindest günstiger bekommt ihr derzeit ein beliebtes Rollenspiel auf Steam.

Um saftige 85 Prozent reduziert und damit zu einem absoluten Schleuderpreis von 7,49 Euro statt der üblichen 49,99 Euro könnt ihr euch mindestens 45 Stunden beste Unterhaltung ins Haus holen. Knuffiges Creature Collecting trifft auf den wunderschönen Studio Ghibli-Look und damit dürften Rollenspiel-Fans bereits im Bilde sein, um welchen Titel es geht.

Steam: Rollenspiel Ni No Kuni zum Schnäppchenpreis sichern

Richtig, gemeint ist natürlich Ni No Kuni: Wrath of the White Witch (bei uns: Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin), genauer gesagt das 2019 veröffentlichte Remaster. Ursprünglich 2013 für die PlayStation 3 erschienen, hat das japanische Rollenspiel sechs Jahre später eine Rundumerneuerung und die Veröffentlichung auf modernen Plattformen, darunter auch Steam, spendiert bekommen.

Lesetipp: Unser Test zu Ni No Kuni

In Sachen Ästhetik kommen Ghibli-Fans hier voll auf ihre Kosten, denn das preisgekrönte Animationsstudio war nicht nur eine Inspirationsquelle, sondern hat beim ersten Ni No Kuni tatsächlich aktiv selbst mit an der Optik gewerkelt und ihm den typischen Anstrich verpasst, den Fans von Filmen wie Prinzessin Mononoke oder Das wandelnde Schloss kennen und lieben. Passend dazu stammt die Musik von Komponist Joe Hisaishi, der üblicherweise den Soundtrack für die Ghibli-Werke beisteuert.

Spielerisch hingegen erwartet euch ein etwas ungewöhnliches japanisches Rollenspiel, zumindest im Vergleich zu Genre-Größen wie Final Fantasy und Dragon Quest. Stattdessen dürften sich hier Pokémon-Liebhaber*innen wie zu Hause fühlen, denn ihr sammelt kleine Monster, die sogenannten Vertrauten, um diese in Echtzeit-Kämpfen in den Ring zu schicken. Die riesige Auswahl süßer Kreaturen ist definitiv eine der größten Stärken von Ni No Kuni.

Hier könnt ihr euch selbst ein Bild vom Spiel machen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer bei dieser Beschreibung bereits leuchtende Augen bekommt, sollte nicht zu lange zögern, denn das unschlagbare Angebot von 7,49 Euro gilt nur bis zum 24. September auf Steam. Auf der gleichen Plattform findet ihr jetzt allerdings auch ein kostenloses Open World-Rollenspiel, das mit seiner gigantischen Spielwelt lockt – sechsmal größer als Skyrim soll diese sein.

Quelle: Ni No Kuni: Wrath of the White Remastered auf Steam, YouTube / Bandai Namco Entertainment America