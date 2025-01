Die 15 wichtigsten Rollenspiele 2025: Diese RPGs solltet ihr im Auge behalten

Rollenspiele lassen uns in Welten abtauchen, von denen wir sonst nur träumen können: Vermutlich sind sie auch deshalb ein so populäres Genre. Und 2025 kämpfen gleich mehrere vielversprechende Vertreter darum, die Genre-Krone von Baldur’s Gate 3 zu erobern.

Wir wagen deshalb den Blick nach vorne und verraten euch, welche 15 Rollenspiele ihr 2025 auf eurer Wunschliste stehen haben solltet. Dabei kommen vor allem Fans von Fantasy und Mittelalter, aber auch von Sci-Fi-Szenarien im nächsten Jahr auf ihre Kosten.

Kingdom Come: Deliverance 2

Wann erscheint es? Am 4. Februar 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in der wir abermals in die Rolle des Schmiedesohns Heinrich schlüpfen. Neu ist, dass es uns in die böhmische Stadt Kuttenberg verschlägt, in der ein buntes und vielfältiges Treiben herrscht. Aber auch das Umland darf erkundet werden.

Spielerisch und atmosphärisch legen die Entwickler*innen erneut Wert auf eine authentische Präsentation. Außerdem gibt es erweiterte Strafen für Verbrechen, ein leicht modifiziertes Kampfsystem und die Spielwelt soll mehr unsere eure Taten und Aktionen reagieren.

Für wen interessant? Rollenspieler, die keine Lust auf Drachen, Feuerbälle und oder andere Fantasy-Elemente haben. Die sich in ein Kampfsystem reinfuchsen möchten und genug von „Rette die Welt“-Geschichten haben.

Fable

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025, vermutlich zweite Jahreshälfte

Für welche Plattformen? PC, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Neustart der bekannten Rollenspiel-Reihe, die nun in der Hand des Forza Horizon-Studios Playground Games liegt. Im Märchenland Albion werden wir zum Held oder zur Heldin, die die Welt vor dem Bösen beschützen muss. Uns erwartet eine große, offene Spielwelt, in der wir vermutlich ganz unten mit unserem selbsterstellten Charakter anfangen. Das Kampfsystem soll actionreich ausfallen und zuweilen an The Witcher 3 erinnern, wie zuletzt ein paar Gerüchte angedeutet haben.

Für wen interessant? Ist britischer Humor euer Ding und ihr seid der Ansicht, dass Rollenspiele sich nicht immer so ernst nehmen müssen, dann dürfte Fable euer Interesse wecken. Auch Open World-Fans sollten den Titel im Auge behalten.

Avowed

Wann erscheint es? Am 18. Februar 2025

Für welche Plattformen? PC, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Nachdem Obsidian bereits zwei Ausflüge in die Welt von Pillars of Eternity gewagt hat, folgt jetzt der dritte Streich. Avowed versetzt uns dieses Mal jedoch in die Ego-Perspektive (Third-Person ist optional vorhanden) und streicht auch das bisher bekannte Kampfsystem. Stattdessen erinnert Avowed viel mehr an Skyrim, wobei die erkundbare Spielwelt deutlich kompakter im Vergleich ausfällt. Stattdessen stehen Dialoge und die Story im Vordergrund.

Für wen interessant? Falls ihr des Wartens auf The Elder Scrolls 6 leid seid, könnt ihr Avowed eine Chance geben. Story-Fans sollten sowieso Obsidian-Projekte immer im Auge behalten.

The Outer Worlds 2

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Nach den Ereignissen des Vorgängers ist in der Welt von The Outer Worlds ein wenig Zeit vergangen, aber nun droht ein großes Unheil. Als Agent des Erdenrats machen wir uns auf, die Quelle verschiedener Risse zu finden, die im schlimmsten Fall die Menschheit verschlingen. Das führt uns zur Kolonie Arcadia, in der sich gleich mehrere Fraktionen bekämpfen – logisch, dass wir mit unserem selbst erstellten Charakter eingreifen. Vor Ort verfolgen wir die Spur der Risse weiter, gehen Aufträgen nach und treffen Entscheidungen, die größere und kleinere Auswirkungen haben.

Für wen interessant? Wer Obsidian-Rollenspiele mag, wird auf The Outer Worlds 2 nicht verzichten wollen. Auch Fans der Fallout-Spiele von Bethesda sollten einen Blick riskieren.

Gothic Remake

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Neuauflage des deutschen Rollenspiel-Klassikers von 2001, der dieses Mal allerdings vom spanischen Studio Alkimia Interactive entwickelt wird. Visuell gibt es einen großen Sprung nach vorne, denn Gothic setzt auf die Stärken der Unreal Engine 5. Inhaltlich orientiert sich das junge Team jedoch am Original, sprich wir stürzen uns erneut als namensloser Held in das Minental, schließen uns einer von drei Fraktionen an und erleben ein ruppiges Abenteuer, dessen Stärke vor allem die kompakte, aber spielerisch intensive Open World ist.

Für wen interessant? Spieler*innen, die vor allem eine nachvollziehbare offene Spielwelt bevorzugen, die nicht einfach nur Kulisse ist. Darüber hinaus eignet sich Gothic dafür, kreative Lösungen für Quests zu finden.

Crimson Desert

Wann erscheint es? Voraussichtlich Ende 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Was einst als Prequel zum MMO Black Desert Online angefangen hat, ist mittlerweile zum eigenständigen Action-Rollenspiel geworden. Auf dem Kontinent Pywell schlüpfen wir in die Rolle von Macduff, der es sich zum Ziel gesetzt hat, seine Heimat zurückzuerobern. Allerdings ist das gar nicht so einfach: Überall in der offenen Spielwelt lauern Gefahren, denen wir erst nach und nach gewachsen sind. Als Spieler gehen wir den üblichen RPG-Säulen nach, sprich erledigen Quests, sammeln Beute, verbessern unseren Charakter und so weiter.

Für wen interessant? Wer nach The Witcher 3 noch immer auf der Suche nach einer ähnlichen Erfahrung ist, sollte Crimson Desert auf seinen Wunschzettel packen. Auch wenn das Rollenspiel vermutlich nicht die gleiche Qualität erreicht, dürfte der visuelle Augenschmaus und das kämpferische Herz trotzdem einen hohen Unterhaltungswert liefern.

Clair Obscur: Expedition 33

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Clair Obscur bietet eine der wohl spannendsten Prämissen des kommenden Videospieljahrs: In der Welt des JRPGs gibt es eine Malerin, die einmal pro Jahr aufwacht und eine große Zahl aufmalt. Jede*r Bewohner*in mit diesem Alter geht in Rauch auf und stirbt. Die sogenannte Expedition 33 bricht aus diesem Grund auf, um die Malerin ein für alle Mal aufzuhalten – und das in bester rundenbasierter JRPG-Manier, wobei auch Echtzeit-Elemente ihre Finger im Spiel haben.

Für wen interessant? Seid ihr an neuen Fantasy-Erfahrungen interessiert und schlägt dann noch euer Herz für außergewöhnliche JRPG-Erlebnisse, seid ihr bei Clair Obscur an der richtigen Adresse. Beachtet jedoch, dass es sich um das Debütprojekt eines noch jungen Studios handelt.

Assassin’s Creed Shadows

Wann erscheint es? Am 14. Februar 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Nach langer Zeit begibt sich die Assassin’s Creed-Reihe endlich ins feudale Japan. Im Jahr 1590 beginnt für uns die Geschichte der beiden Protagonist*innen Yasuke und Naoe, die sich trotz unterschiedlicher Hintergründe zusammenschließen müssen, um korrupte Machenschaften zu verhindern. Wir können dabei einen nicht gerade kleinen Teil Japans erkunden, unser eigenes Zuhause errichten, verschiedene Spielstile pflegen und vieles mehr.

Für wen interessant? Falls euch Ausflüge in die Vergangenheit reizen und ihr Assassin’s Creed seit der Ausrichtung als Action-Rollenspiel mögt, kommt ihr vermutlich auch mit Shadows auf eure Kosten.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Wann erscheint es? Am 31. Januar 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? In der fernen Zukunft sind Androiden längst Alltag, aber in der Hand von Firmen. Wir können uns jedoch aus der Hand des Konzerns befreien, müssen aber nun mit den Konsequenzen leben. Orientierungslos und mit einem Kopfgeld versehen, gilt es jetzt ein Schiff und eine Crew zu besorgen. Außerdem steht auf der Liste: Aufträge abschließen, das Cyberpunk-Szenario auskosten und auf gute Würfel hoffen. Denn Citizen Sleeper 2 ist von klassischen Tabletop-Rollenspielen inspiriert, sprich bei jeder Aktion entscheiden die Zahlen über den Ausgang.

Für wen interessant? Besonders Rollenspieler*innen, die viel Wert auf eine spannende wie erzählerisch erwachsene Story legen, sollten bei dem Cyberpunk-RPG vorbeischauen. Schon der erste Teil war ein kleiner Geheimtipp, bei dem es sehr viel zu lesen gab.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Im modernen Seattle schlüpfen wir in eine*n uralten Vampir*in, die mit einer inneren Stimme zu kämpfen hat. Damit aber nicht genug: Als unser Charakter in den Schlaf versetzt wurde, war die Welt noch eine andere. Nun heißt es die Gegenwart kennenzulernen, sich mit den Machtstrukturen der Vampir-Clans zurechtfinden und Entscheidungen treffen. Gleichzeitig müssen wir uns um frisches Blut kümmern, dürfen aber unsere Maske, die unser Dasein als Vampir verbirgt, niemals fallen lassen. Wenn doch, muss gekämpft werden.

Für wen interessant? Basierend auf der Tabletop-Vorlage World of Darkness, entführt Vampire: The Masquerade Spieler*innen in eine düstere Welt. Der Vorgänger lebte vor allem von seinen Entscheidungen und vielschichtigen Möglichkeiten, sich als Vampir auszuleben. Ob auch der zweite Teil dies am Ende so umsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Rue Valley

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? Vorest PC-exklusiv

Worum geht’s? In Rue Valley geht es unserem Protagonisten nicht gut: Er befindet sich in Therapie. Die findet allerdings in einem Motel statt. Und dann stecken wir auch noch in einer Zeitschleife fest, fast als wären wir ins Set von „Und täglich grüßt das Murmeltier“ gelandet. Warum das alles so ist? Das gilt es mithilfe von Dialogen und Entscheidungen herauszufinden. Kämpfe gibt es in Rue Valley nicht.

Für wen interessant? Für alle, die nach Disco Elysium auf den Geschmack textbasierter Rollenspiele gekommen sind. Wer außerdem den visuellen Stil der Spider-Verse-Filme ansprechen findet, kommt hier wohl ebenso auf seine oder ihre Kosten.

Titan Quest 2

Wann erscheint es? Im Frühjahr 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? In einer von Mythologie und Sagen inspirierten Welt, schlagen wir uns durch offene Gebiete, immer auf der Suche nach besserer Ausrüstung. Wir bekommen es mit Harpyien, Sirenen, Zentauren und anderen Gestalten zu tun, während wir mithilfe von zwei Meisterschaften eine eigene Klasse erschaffen. Später sollen wir sogar auf gottähnliche Mächte zurückgreifen können.

Für wen interessant? Wenn euch Diablo 4 langweilt und auch bei Path of Exile 2 bereits das Feuer aus ist, dann kann Titan Quest 2 der nächste große Action-Rollenspiel-Hit sein. Vorerst erscheint der Titel aber nur im Early Access.

Borderlands 4

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Ein komplett neuer Schauplatz, vier frische Charakterklassen, ein mysteriöser neuer Bösewicht und jede Menge Loot. Borderlands 4 versteht sich als direkte Fortsetzung zum Vorgänger, knüpft an dessen Ende an und lässt uns dennoch etwas Neues erleben. So zumindest das Versprechen. Viel gesehen haben wir bislang aber noch nicht.

Für wen interessant? Wer bereits die Vorgänger mochte, wird vermutlich auch bei Borderlands 4 auf seine Shooter-Action-Rollenspielkost kommen.

Pokémon Legends: Z-A

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? Nintendo Switch

Worum geht’s? Viel wissen wir über das nächste große Pokémon-Spiel noch nicht. Nur, dass es uns nach Illumina City versetzt, in der zukünftig Pokémon und Menschen zusammenleben sollen. Welche Rolle wir dabei spielen ist unklar, aber Nintendo bestätigte bereits, dass wir ausschließlich die etwas futuristisch angehauchte Stadt erkunden dürfen.

Für wen interessant? Natürlich für Pokémon-Fans, die bereits die für die Reihe fast schon experimentellen Ansätze in Arceus gemocht haben.

Wuchang: Fallen Feathers

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Zur Zeit der Ming-Dynastie schlüpfen wir in die Rolle der titelgebenden Piratenkriegerin Wuchang, die an einer merkwürdigen Krankheit leidet. Nicht nur das, sie ist außerdem von Amnesie betroffen, was das Ergründen ihrer Vergangenheit erschwert. Kämpfen kann sie trotzdem noch und das nicht einmal schlecht. Wuchang: Fallen Feathers versteht sich selbst als Action-Rollenspiel mit Soulslike-Einflüssen, sprich uns erwarten visuell beeindruckende, spielerisch aber knackige Bosskämpfe.

Für wen interessant? Wer gerne scharfe Schwerter in einem stilsicheren Kampfsystem schwingt und gegen einen hohen Schwierigkeitsgrad nichts einzuwenden hat, dürfte von Wuchang unterhalten werden.

Jetzt seid ihr gefragt: Auf welches Rollenspiel freut ihr euch 2025 am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Alternativ findet ihr bei unseren Bestenlisten noch weitere spannende Artikel.