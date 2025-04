Rune Factory: Neuer Ableger der Farming-Spiele zum Greifen nah

Spieler*innen, die sich sowohl entspanntes Farming, als auch flottes Kampfgeschehen gutheißen, hatten wahrscheinlich schon Berührungspunkte mit der Rune Factory-Reihe – insofern sie diese nicht bereits fest ins Herz geschlossen haben.

Als Spin-Off der mittlerweile unter dem Namen Story of Seasons bekannten Titel, welche sich früher noch Harvest Moon nennen konnten, knüpft sich Rune Factory direkt an die Anfänge des klassischen Farming-Genres und führt daher bis heute die Vision echter Originale fort. Demnächst soll ein neuer Teil die Tradition fortsetzen: Guardians of Azuma.

Guardians of Azuma als nächster Schritt für Rune Factory

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Rune Factory 5 im Jahr 2022 für den europäischen Markt erschienen ist. Nur weniger Kalenderumdrehungen später dürfen wir dem Nachfolger mit Spannung entgegenblicken. Trotz der kurzen Zeitspanne zwischen beiden Titel sind einige deutliche Unterschiede zwischen ihnen erkennbar. Beispielsweise setzt Guardians of Azuma auf eine glattgebügelte Optik und verzichtet auf die detailreichen 2D-Charakterporträts in Dialogen.

Inhaltlich setzt der bevorstehende Release auf die gern genutzte Erzählung einer Katastrophe, welche die Natur des Landes auf verheerende Weise schädigt. Als Spieler*innen erlangt ihr die Kräfte des Erdtänzers, mit denen ihr euch dem sich ausbreitenden Verfall entgegenstellen könnt. Auf eurem Weg werdet ihr fiesen Monstern begegnen, die ihr mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Waffen bekämpft. Etwas ruhiger geht es Zuhause auf eurem Hof zu, wo ihr nach Herzenslust der Landwirtschaft frönt.

Lesetipp: Neues RPG der Macher des Studios hinter Rune Factory 4 und 5 veröffentlicht Elrentaros Wanderings

Rune Factory reist nach Japan

Erstmalig spielt Rune Factory mit Guardians of Azuma in einer vom ländlichen Japan inspirierten Gegend mit saisonaler Aufmachung. Um neue Nachbar*innen dorthin zu locken, müsst ihr ganze Dörfer wieder aufbauen und potenziellen Neuankömmlingen ein Heim zur Verfügung stellen. Dabei lernt ihr allerlei Charaktere kennen, freundet euch mit ihnen an und führt eure Bekanntschaft möglicherweise sogar als Romanze fort. Insgesamt 16 vertonte Kandidat*innen bieten sich für Rendezvous an, zu denen schon einige dedizierte Trailer geteilt wurden.

Rune Factory: Guardians of Azuma wird am 30. Mai 2025 für PC und Nintendo Switch erscheinen. Auf Amazon könnt ihr schon jetzt eine Standard- und eine Limited Edition vorbestellen. Letztere enthält Extras wie ein Artbook, den Soundtrack, einen Schlüsselanhänger und einen Fächer sowie diverse Cosmetics und den DLC „Jahreszeiten der Liebe“. Welche neuen Spielereleases euch in 2025 übrigens noch erwarten, haben wir sorgfältig für euch zusammengefasst.

