Runter auf 3 Euro: Dieses Nintendo Switch-Spielepaket beschert euch gleich zwei Titel zu winzigem Preis

Öffnet mal alle euren Geldbeutel, greift in klimpernde Hosentaschen und richtet euren Blick auf den Bürgersteig vor eurer Haustür. Am Ende habt ihr mit Sicherheit mindestens 3 Euro zusammengekratzt – behaupten wir einfach mal. Das ist sogar ein Cent mehr, als euch das Scribblenauts Mega Pack für die Nintendo Switch gerade kostet.

Und auch wenn ihr dem Münz- beziehungsweise Bargeld an sich mittlerweile komplett den Rücken zugekehrt habt – euch für kein 20-Cent-Stück mehr bückt – fällt ein solcher Betrag auch an virtuellen Fundorten üblicherweise ohne Probleme ab. Da kann man also ruhig guten Gewissens zugreifen.

Zweimal Freude an schier unbegrenzten Möglichkeiten

Hinter dem Namen Scribblenauts verbirgt sich eine bunte Videospielwelt, in der eure Kreativität euer wichtigstes Werkzeug ist. Mithilfe eines magischen Notizbuchs erschafft ihr fast jedes Objekt, das ihr euch vorstellen könnt und das auch noch in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben. Vom großen roten Flugzeugträger bis hin zum ängstlichen fliegenden Teenager sind alle möglichen Kombinationen möglich. Wählt selbst, welche clevere Schöpfung euch dabei helfen kann, Aufgaben zu lösen und findet originelle Wege, um Fortschritt zu erzielen.

Das Scribblenauts Mega Pack bringt euch das Zeichenabenteuer direkt im Doppelpack vorbei. Ihr erhaltet Scribblenauts Unlimited und Scribblenauts Unmasked. In Unlimited schlüpft ihr in die Rolle von Maxwell und sucht in unterschiedlichsten Leveln wie Unterwasserwelten oder einem Museum nach euren insgesamt 41 Geschwistern. Unmasked wiederum spielt im Comicuniversum von DC, verbindet euch mit euren liebsten Superheld*innen in einem Abenteuer, das erst durch eure Fantasie vollkommen wird.

Dicker Rabatt macht das Bundle zum absoluten Schnapper

Seit dem 18. September 2018 ist das Scribblenauts Mega Pack im eShop für Nintendo Switch-Spiele verfügbar und kostet dort normalerweise 29,99 Euro. Bis zum 9. April 2025 zahlt ihr jedoch nur läppische 2,99 Euro für die spaßigen Rätsel-Games – ein satter Preisfall um ganze 90 Prozent also.

Ist euer Blick allerdings starr auf Spiele mit kürzlichem oder bevorstehendem Release gerichtet, werden die zwei ursprünglich 2023 veröffentlichten Titel wohl eher weniger euren Geschmack treffen. Stattdessen könntet ihr euch schon mal die vor wenigen Tagen hochgeladene Direct-Folge reinziehen, um euch über die neuesten Nintendo Switch-Spiele zu informieren.

Quellen: Nintendo eShop / Scribblenauts Mega Pack