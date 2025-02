Monkey Island kann einpacken – drei legendäre Adventure-Perlen jetzt überraschend günstig

Das goldene Zeitalter der Point-and-Click-Adventures ist vielleicht vorbei, aber zwei durchgeknallte Ikonen wie Sam and Max sind nicht platt zutreten – irgendwie. Zumindest im Windschatten des aktuell laufenden Steam-Festival der lokalen Mehrspieler gewährt ihr zum Angebotspreis drei legendären Mausklick-und-Hirnschmalz-Abenteuern mit Karnickel und Hund Zugang zu eurer Gaming-Bibliothek.

„Save the World“, „Beyond Time and Space” und “The Devil’s Playhouse” sind die drei Titel, die damals von den mittlerweile eingestampften Telltale Games auf die Straße gebracht wurden. Dieser Tage haben sich einige ehemalige Mitarbeitende unter dem Namen Skunkape zusammengetan, um diese episodischen Spiele weiterhin zu pflegen. Erfreulich: Die drei Titel gibt’s gerade tierisch günstig – so dass alle hyperkinetischen Kaninchenähnlichen vor Freude mit den Löffeln schlackern.

Sam and Max: Die drei Telltale-Spiele bei Steam im Angebot

Im Dreierpack stopft ihr die humorigen Rätselspiele für nicht ganz 27 Euro in eure virtuelle Einkaufstasche. Zum Vergleich: Für gewöhnlich müsstet ihr für das bissige Zweiergespann knapp 40 Euro löhnen, wie euch auch Skunkape informiert. Wer damit liebäugelt, sich die Spiele einzeln anzuschaffen: „Save the World“ und „Beyond Time and Space“ werden aktuell für an die 10 Euro angeboten – anstatt der ansonsten anfallenden 17 Euro. Das Finale der Hund-und-Katz-Trilogie ist etwas höher bepreist. Aber mit etwas weniger als 16 Euro statt der regulär anfallenden 20 Euro frohlocken Sparfüchse bei “The Devil’s Playhouse” noch immer.

Wahnsinn in der Geschmacksrichtung Hundefutter gibt’s bei den gewaltbereiten Gesetzeshütern – beweist auch der Trailer:

Schön: Bei allen drei Spielen handelt es sich um die Remaster-Versionen. Die Abenteuer der Freelance Police machen optisch also nochmal mehr her als ursprünglich. Wer beim Wörtchen „Freelance Police“ skeptisch die Augenbrauen hochzieht: Sam ist ein menschenähnlicher Hund im schlecht sitzendem Anzug. Sein Sidekick ist Max, ein gewaltvernarrtes Karnickel. Zusammen lassen sie keine rabiate Methode außer Acht, um den Begriff „Polizeiarbeit“ sehr speziell auszulegen.

Dieser Krimikosmos wurde ursprünglich von Comic-Zeichner Steve Purcell erdacht, erlebte seinen Höhepunkt als Point-and-Click-Adventure Sam & Max hit the Road 1993 von LucasArts. 1997 folgte eine heute weniger bekannte, aber empfehlenswerte Trickfilmserie. Während der Nullerjahre dann die neuen, episodisch veröffentlichten 3D-Adventures von Telltale Games. Anders gesagt: Wer mit Humor aufgeladene Rätselspiele mag, hat jetzt die kostengünstige Gelegenheit, diese Parodien auf den US-amerikanischen Way of Life nachzuholen.

