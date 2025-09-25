PlayStation 5: Ersehnter Exklusivtitel erhält endlich Release-Termin – „sieht unglaublich aus“

Fünf Jahre, nachdem ihr in Returnal als Astronautin Selene in einer Zeitschleife auf dem Planeten Atropos festgesteckt habt, bringt Entwicklerstudio Housemarque den geistigen Nachfolger Saros auf die PlayStation 5.

Bei der gestrigen State of Play konnten sich Fans des Roguelike-Shooters mit düsterer Atmosphäre, knallhartem Schwierigkeitsgrad und Lovecraft-Anleihen gleich zu Beginn freuen, denn die ersten fünf Minuten widmeten sich ganz und gar dem Sequel. Nach ein paar adrenalingeladenen Actionsequenzen folgte dann auch der Release-Termin.

Saros: Returnal-Nachfolger erscheint schon bald für PlayStation 5

Kurz und schmerzlos: Saros feuert ab dem 20. März 2026 auf der PlayStation 5. Statt erneut in die Rolle von Selene zu schlüpfen, navigiert ihr dieses Mal Arjun Devraj (der übrigens von Schauspieler Rahul Kohli verkörpert wird) durch Bullet Hell-Passagen auf einem bizarren Alien-Planeten. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der neue und erste Gameplay-Trailer zum Spiel.

Hier besagtes Video:

Schauplatz ist dieses Mal Carcosa, wo die Sonne nicht nur untergeht, sondern auch unten bleibt, sprich stirbt. Jedes Mal, wenn der heiße Himmelskörper seinen letzten Atemzug haucht, scheint auch Arjuns Suche nach einer vermissten Person ihr temporäres Ende zu finden. Schließlich geht es danach wieder von vorne los: Auch Saros ist ein Roguelike, indem ihr immer wieder von vorne loslegen müsst.

Im Gegensatz zu Returnal will Entwicklerstudio Housemarque euch dieses Mal aber mehr dauerhafte Progression und damit weniger Frust bieten. Einen Aspekt davon stellte man bereits im Trailer vor: Die sogenannte Second Chance (zweite Chance) erlaubt es euch, nach dem ersten Tod direkt wieder ins Geschehen einzusteigen, sodass euer Durchgang nicht direkt sein jähes Ende findet – genau wie die Todesverachtung beim Genre-Kollegen Hades.

Neu ist auch das Schild, mit dem ihr feindliche Projektile abfangen könnt. Weniger herumflitzen, springen und sprinten dürft ihr deshalb aber offenbar nicht, um zu überleben, wenn man sich das fünfminütige Vorstellungsvideo von Saros anschaut – die Kommentare darunter sind entsprechend positiv: „Das sieht unglaublich aus!“ Auch ein anderer PlayStation 5-Titel vom Showcase sorgt bei Fans für Begeisterung.

