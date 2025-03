Schaut nicht nach draußen! Dieses Horror-RPG spielt mit eurer Neugier

Was passiert dort draußen? Es ist gruselig, es ist bestimmt gefährlich – aber angeblich ist es auch in 15 Tagen wieder sicher. Sicher? Nun, jedenfalls müsst ihr bis dahin überleben – und das macht euch das Horror-RPG Look Outside nicht einfach.

Selten schien es so herausfordernd, in den eigenen vier Wänden zu überleben. Wer könnte auch ahnen, dass selbst der Weg ins Bad zu einer Rollenspiel-Quest werden kann. Vielleicht doch mal einen Blick nach draußen riskieren?

In diesem Horror-RPG wird der Hausflur zum Spießrutenlauf

„Jeder der nach draußen schaut, wird zu etwas Anderem“, heißt es in der Pressemitteilung zu Look Outside. Na danke – jetzt will man natürlich erst recht gucken was dort vor sich geht. Zunächst aber mal in den Trailer geschaut.

Dort präsentiert sich das Horror-RPG mit Survival-Elementen in Pixeloptik und mit einer ganze Menge grotesker Erscheinungen: ein Exhibitionist mit riesigen Augen auf dem Körper, Schleimzombies, ein gigantischer Hundertfüßler und ein Monster mit stumpfen Zähnen, aber dafür Augen, die zu Mäulern mit scharfen Zähnen werden.

Seht den Trailer zu Look Outside hier:

Diese Missbildungen waren einmal eure Nachbar*innen und stellen sich euch nun in den Weg, während ihr im Wohnhaus nach Verpflegung, Waffen und anderem nützlichen Loot sucht. Irgendwie müsst ihr die 15 Tage, bis alles wieder „sicher“ ist, ja überstehen. Und wer weiß, vielleicht findet sich unter dem ganzen mutierten Gekreuch ja doch noch die eine oder andere arme Seele, die euch wohlgesonnen ist.

Publisher Devolver steht für Indie-Qualität

Look Outside ist ein Horror-RPG von Solo-Entwickler Francis Coulombe und wird vom renommierten Indie Studio Devolver Digital veröffentlicht, die auf ihrem Sektor schon wahre Ikonen sind (unter anderem als Publisher von Cult of the Lamb, Anger Foot, Neva oder The Plucky Squire). Das Spiel motiviert unter anderem durch verschiedene Enden, die sich euch durch unterschiedlich Spielstile und Entscheidungen eröffnen.

Grafik und die humorvolle Aufmachung legen nahe, dass Fans von Undertale oder Earthbound Spaß mit Look Outside haben könnten. Das Retro-Horror-RPG ist ab sofort auf Steam für 9,99 Euro erhältlich. Wer dann noch nicht genug hat, kann sich dieses Horrorspiel zu Gemüte führen, dass auf Steam grad der letzte Schrei (haha) ist.

