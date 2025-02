Schlachtplatte für Dino-Fans auf Steam: Jetzt kostenlos 3 Runden „Jurassic Park“ spielen

Mal putzig, mal pixelig, aber immer prächtig prähistorisch, geht’s bei diesen drei Fundstücken zu. Wie inzwischen bis zu den allerletzten Spieler*innen durchgedrungen sein dürfte, läuft aktuell das Steam Next Fest, wo große und kleine Entwickler*innen ihre Spiele vorstellen – auch mit spannenden, spielbaren Testversionen.

Wer gerne hätte, dass der Jurassic Park Wirklichkeit wäre, oder alle Urzeit-Tierchen am Fußabdruck erkennt, sollte sich jetzt schnell (wie ein Raptor auf der Hetzjagd nach Parkbesucher*innen) auf Steam umgucken. Unter all den Testversionen haben wir für euch nämlich drei Demos ausgegraben, an denen Fans von Littlefood aus In einem Land vor unserer Zeit ihre helle Freude haben werden – augenzwinkernd gesagt.

Sicherheitsmann mit der Lizenz zum Saurier-Wrangler oder eigene Urzeit-Insel – zwei von drei Dino-Demos

„Du wurdest in Stücke zerrissen“, steht bei einem Screenshot von The Paddock auf Steam nachzulesen. Und sowas kann euch schonmal in diesem auf Erkundung und Zeitmanagement ausgelegtem Spiel passieren, wenn ihr als Sicherheitsmann dafür Sorge tragt, dass die listigen Urzeitechsen einer Einrichtung fernbleiben. Mithilfe von Überwachungskameras, Taschenlampen, Fackeln und anderen Werkzeugen, sorgt ihr dafür, dass das von euch bewachte Gelände saurierfrei bleibt.

Und wenn ein neugierige Dilophosaurus plötzlich doch an euren Zehen knabbert, könnt ihr euch mit Elektroschockern zur Wehr setzen. Anders gesagt: Hier spielt, wer schon immer die Sicherheitschefin im Jurassic Park sein wollte. Die Navigation aus der Ego-Perspektive und eine bedrückend-unheilvolle Stimmung versprechen Spannung satt – untermauert auch der Trailer.

Display content from YouTube

Sollte euch das zu gruselig sein? Könnt ihr auch, wie die Erfinder*innen des fiktionalen Dino Parks selbst, sozusagen Gott spielen. Denn im simpel betitelten „Dinosaur“ von Digital Travelller Hradec wird euch eine ganze Insel als Spielwiese bereitgestellt, die ihr mit den unterschiedlichsten Herrscherechsen bevölkert. Dazu wählt ihr aus über 50 verschiedenen Spezies aus – von gehörnten Carnotaurus, dem diebischen Oviraptor, bis hin zu friedliebenden Entenschnabelsauriern. Und der T-Rex mischt als Superstar unter den Sauriern natürlich auch mit.

In puncto Präsentation wirkt Dinosaur zwar bestenfalls zweckdienlich und an die Lizenzpower eines Jurassic World Evolution 2 von Frontier Developments wird dieses Indie-Game nicht heranreichen. Aber warum nicht trotzdem kostenlos reinspielen?

Dinoforscher spielen mit Badlands – Dino-Demo Nummer drei

Für die dritte und letzte Demo in dieser Spielvorstellung wurden vermutlich irgendwann Wörter wie „putzig“ und „herzallerliebst“ erdacht. „Goodlands“ ist ein Spiel über „Dinos, die Dinos ausgraben“, wie es auf Steam heißt. Kurzum bedeutet das: Ihr brecht, eingekleidet in charmanter Pixeloptik, in ein von den Badlands inspiriertes Gebiet auf, um das zu machen, was Paläontolog*innen am besten können – und buddelt Dino-Fossilen aus.

Grafisch ist die offene Spielwelt dermaßen verpixelt, dass es ein Freudenfest für Retrofans ist. Aber überzeugt euch davon am besten selbst im Trailer:

Display content from YouTube

Die fertige Vollversion soll dann übrigens eine noch größere Spielwelt, oder Erweiterungen für euren Truck bieten, und einen das komplette Spiel überspannenden Handlungsfaden. Wer schon immer mal Dinoforscher*in spielen wollte, muss bei Goodlands irgendwie reinspielen!

