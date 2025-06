Shadowverse: Brandneues Gratis-Game auf Steam erreicht über 100.000 Spieler – Fans warnen: „Spielt es bitte nicht“

Wenn ein Spiel auf Steam aus dem Nichts durch die Decke geht, dann hat das meistens einen ziemlich guten Grund. So auch im Falle des gerade frisch veröffentlichten Titels Shadowverse: Worlds Beyond, welches mit seinem Release am 17. Juni für ordentlich Aufsehen sorgt.

Zum jetzigen Zeitpunkt stürzen sich schon über 100.000 Spieler*innen gleichzeitig in das neue Gratis-Game. Doch irgendwas ist anders: Zum einen liegt die Bewertung in einem roten „größtenteils negativ“-Bereich, zudem warnen die Rezensionen aktiv davor, Shadowverse herunterzuladen und zu zocken. Aber wieso?

Darum warnen Steam-Spieler vor Shadowverse: Worlds Beyond

Auf dem Blatt Papier ist Shadowverse: Worlds Beyond erst einmal ein digitales Kartenspiel im Stil von Hearthstone. Ihr öffnet Booster, packt Karten aus, stellt euer Deck zusammen, entscheidet euch für eine von sieben Klassen und messt euch gegen KI und andere Spieler*innen. Als Grundlage dient das Shadowverse Collectible Card Game, welches hier mit vertonten Charakteren und kleineren Geschichten etwas mehr zum Leben erweckt wird.

So weit, so recht gewöhnlich. Allerdings ist Shadowverse: Worlds Beyond auch Free to Play, sprich ihr könnt erst einmal einen Blick wagen, ohne Geld auszugeben. Doch hinter dem so verlockend wirkenden Gratis-Vorhang wartet laut zahlreichen Steam-Rezensionen kein sorgenfreies Vergnügen, sondern ein Titel, der euch die hart verdienten Taler aus der Tasche ziehen möchte.

Im Gegensatz zum direkten Vorgänger, der für seine faire Monetarisierung viel Lob erhalten hat, soll das neue Shadowverse-Spiel ordentlich an der Preisschraube gedreht haben. Unter anderem wurde das Erspielen der Währung, um sich neue Kartenpacks kaufen zu können, deutlich gedrosselt. So sei es für jemanden, der nicht bereit ist zusätzlich Geld auszugeben, erheblich schwieriger geworden, sich ein passendes Deck zusammenzustellen. Hinzu kommen teils hohe Preise für kosmetische Gegenstände.

Viele Spieler*innen, aber schreckliche Bewertung

Aufgrund der für etliche Free to Play-Spiele nicht ungewöhnlichen, aber nichtsdestotrotz enttäuschenden Monetarisierung hagelt es bei Steam zahllose Daumen nach unten für Shadowverse: Worlds Beyond. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 19. Juni, 08:02) kommt der Titel auf gerade einmal 17 Prozent positive Bewertungen – und das bei über 7.600 abgegebenen Stimmen.

Der Tenor ist dabei in vielen Rezensionen der gleiche: Wer interessiert ist, sollte lieber wegschauen. „Spielt das Spiel nicht“, heißt es etwa in einer Bewertung, die sehr ausdrucksstark die Änderungen im Vergleich zum Vorgänger auseinandernimmt. In einer anderen wird das aktuelle System als „miserabel“ beschrieben und: „Alle anderen mechanischen und visuellen Verbesserungen sind bedeutungslos, wenn f2p-Spieler nicht in der Lage sind, ein optimiertes Deck zusammenzustellen.“

Für ein Kartenspiel ist Shadowverse durchaus beachtlich inszeniert:

Display content from YouTube

Trotz all der Warnungen und schlechten Bewertungen schießt Shadowverse: Worlds Beyond trotzdem durch die Decke. Über 109.000 Spieler*innen gleichzeitig (via SteamDB; Stand 19. Juni, 08:05) sind es in der Spitze bisher gewesen. Offenbar ist der Durst nach einem neuen Kartenspiel groß genug, um die Warnschilder der Community zu ignorieren und sich selbst ein Bild zu machen.

