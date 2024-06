Silent Hill 2: Für das Grusel-Remake gibt es nun aktualisierte Systemanforderungen

Als Konami und Bloober Team Ende 2022 das Remake von Silent Hill 2 ankündigten, lieferte man direkt erste Systemanforderungen mit. Seitdem ist einige Zeit vergangen, an der Grafik wurde geschraubt und die damaligen Angaben sind längst nicht mehr aktuell.

Aus diesem Grund hat das polnische Studio auf Steam die Systemanforderungen mittlerweile aktualisiert. Gestiegen sind dabei vor allem die Mindestanforderungen, um in wenigen Monaten das von Grund auf neu programmierte Silent Hill 2 zu erleben.

Silent Hill 2: Die Systemanforderungen im Überblick

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten liefert Bloober Team allerdings nur zwei Konfigurationen bei den Systemanforderungen. Dafür grenzt man immerhin ein, mit wie vielen Bildern pro Sekunde ihr für Silent Hill 2 rechnen könnt – wobei sich das lediglich auf eine Full-HD-Auflösung bezieht. Für 4K werdet ihr also noch einmal eine ganze Ecke mehr Leistung benötigen und auf Upscaling-Methoden wie DLSS oder FSR zurückgreifen müssen.

Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen geeignet für 1080p, 30 FPS bei niedrigen bis mittleren Einstellungen 1080p, 60 FPS bei mittleren Einstellungen oder 1080p, 30 FPS bei hohen Einstellungen Betriebssystem (OS) Windows 10 64-Bit Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU) Intel Core i7-6700K oder AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700 Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 16 GB Speicherplatz 50 GB – SSD empfohlen 50 GB – SSD empfohlen DirectX Version 12 12

Die Anforderungen, die bei Steam geteilt worden sind, fallen angesichts der von Bloober Team und Konami angegeben Szenarien recht knackig aus. Sollten diese tatsächlich so eintreffen, dann dürfte selbst aktuelle High-End-Hardware in 4K bei 60 Bildern pro Sekunden so ihre Probleme bekommen – hier bleibt die Hoffnung, dass entsprechende Upscaling-Methoden wieder einmal eine gute Hilfe sind.

Warum die Neuauflage des PS2-Klassikers so viel Leistung möchte, das kann derzeit noch nicht beantwortet werden. Das zuletzt veröffentlichte Gameplay-Video zu Silent Hill 2 lässt aber die Vermutung zu, dass der stetig vorhandene volumetrische Nebel vermutlich eine treibende Kraft bezüglich der vergleichsweise hohen Systemanforderungen sein könnte.

