Silent Hill 2: “Schrecklich und grotesk” – Das sagen erste Pressestimmen zum Remake

Die Neuauflage des Horror-Urgesteins steht kurz bevor und Publisher sowie Entwickler gehen in die heiße Phase der Promotion über: Zum kommenden Silent Hill 2 Remake wurde ein taufrischer Trailer veröffentlicht.

Doch damit nicht genug: Schon vorab durften bereits einige internationale Videospielportale Hand an Konamis und Bloober Teams jüngstes Werk anlegen. Diese gaben nun in diversen Previews ihre vorläufigen Einschätzungen ab – die Interessierten verrät, worauf sie sich mit dem Remake einstellen dürfen.

Silent Hill 2 Remake: Das sagt die Fachpresse schon vor dem Release

Bereits vor wenigen Tagen versicherte das Bloober Team Fans wie Kritiker gleichermaßen: Noch vor dem Release des Silent Hill 2 Remakes, welcher am 8. Oktober auf der PlayStation 5 und dem PC über Steam erfolgen soll, wolle man noch einmal so richtig auf die Tube drücken. Worten folgten nun Taten und kurzerhand setzt man uns nicht nur einen ausführlichen Hands-on-Bericht im PlayStation Blog, sondern ebenfalls einen schaurig-spannenden Story-Trailer vor die Nase, der ganze dreieinhalb Minuten Laufzeit bietet.

Ebenso schaurig-spannend wie das brandneue Videomaterial sind aber auch die vorläufigen Kritiken der internationalen Kollegen. So schreibt man bei Gamespot beispielsweise, man sei „unglaublich beeindruckt von der Zeit, die [man] mit Silent Hill 2 Remake verbracht habe. Es ist surreal, verrückt, schrecklich und grotesk – all die Dinge, die den Originaltitel nicht nur für Konami, sondern auch für das Horrorgenre zu einem so bemerkenswerten Titel gemacht haben“.

Screenrant nimmt vor allem die technische Seite des Spiels unter Beschlag und schreibt: „Grafisch gesehen sieht Silent Hill 2 auf der PS5 fantastisch aus. Von Nebel und Wind auf den Straßen bis hin zu den Schatten, die James‘ Taschenlampe erzeugt, ist dies definitiv das eindringlichste und schönste Silent Hill, das es je gab.“ Auch bei VG247 erkennt man den Glanz der Neuauflage, den die Entwickler dem Oldschool-Original verpasst haben, an: „Bloober Team scheint diesen Druck in etwas Schönes verwandelt zu haben (auf eine kranke und verdrehte Art und Weise)“ – womit man sich auf die lauten Stimmen im Vorfeld des eigentlichen Releases bezieht.

Denn sowohl Fans als auch Kritiker hackten auf Bloober Team rum – aus Furcht davor, dass man ihren heißgeliebten Horror-Hit mit einer Neuauflage ohnehin nur zerstören könne. Nun sieht es jedoch ganz danach aus, als habe das Entwicklerstudio die schier unmöglich scheinende Aufgabe mit Bravour gemeistert und man könne dies der Welt schon am 8. Oktober beweisen. Alle Infos, die ihr schon jetzt zum Silent Hill 2 Remake in Erfahrung bringen könnt, haben wir an anderer Stelle noch einmal für euch zusammengefasst.

Quellen: PlayStation Blog, YouTube / SILENT HILL (Offiziell), Gamespot, Screenrant, VG247