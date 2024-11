Silent Hill 2 Remake: Fan knackt mysteriöses Rätsel & entdeckt geheime Nachricht der Entwickler

Selbst Wochen nach seinem Release hält das Silent Hill 2 Remake seine begeisterten Fans in Atem. Mitunter dank seiner Mysterien und Rätsel, die Spielerinnen und Spieler nach und nach entdecken – und glücklicherweise auch lüften.

Auf eine recht spezielle Entdeckung stieß jüngst ein cleverer Reddit-Nutzer, der die geheimnisumwobenen Fotografien, die im Spiel zu finden sind, zu einem sinnigen Gesamtbild zusammenpuzzelte.

Silent Hill 2 Remake: Smarter Fan entschlüsselt das mysteriöse Photo-Puzzle

Bei den angesprochenen Aufnahmen, die ihr im Silent Hill 2 Remake regelmäßig einsammelt, handelt es sich eigentlich um eine versteckte Nachricht der Entwickler. Finden sich bereits auf jedem einzelnen Bildchen Botschaften wie „So viele Leute hier“, hat das Bloober Team sich für das große Ganze doch noch ein besonderes Schmankerl einfallen lassen.

Auf jenes stieß nun ein besonders pfiffiger Reddit-User, der seine Entdeckung der Community natürlich nicht vorenthalten will. Ab hier warnen wir euch der Sicherheit halber aber vor Spoilern, falls ihr lieber selbst auf des Rätsels Lösung kommen möchtet.

Der Nutzer mit dem Namen DaleRobinson teilte am vergangenen Wochenende über den entsprechenden Silent Hill-Subreddit voller Stolz, dass er hinter das Geheimnis der mysteriösen Aufnahmen gestiegen sei. Dabei machte er sich ein ausgeklügeltes System zur Dechiffrierung des Codes, bestehend aus Zahlen und Buchstaben, zu Nutze, wie er im dazugehörigen Post ausführlich erklärt:

So erkannte DaleRobinson ein Muster, indem er bestimmte Dinge, die auf jedem der einzelnen Fotos abgebildet waren, zusammenzählte. Anschließend zählte er noch in jeder der kleinen Botschaften, die zu den Bildern gehören, bis zum Buchstaben mit der entsprechenden Ziffer, die er zuvor ermittelt hatte.

Insgesamt gibt es 26 Polaroids, die sich im Silent Hill 2 Remake versteckt haben. Dementsprechend und logischerweise sind es also auch 26 Buchstaben, die es zu ermitteln gilt. Sammelt man nun alle von ihnen ein und fügt die Buchstaben zu einer vollständigen Phrase zusammen, ergibt sich der Satz: „You’ve been here for two decades.“ – zu Deutsch: Du bist schon seit zwei Jahrzehnten hier.

So reagiert Bloober Team auf den Fund

Während der Reddit-Nutzer seinen Fund mit Humor nimmt – scherzt er doch im sozialen Netzwerk Twitter darüber, dass er dachte, etwas Cooles zu bekommen, aber ihn das Spiel stattdessen daran erinnert habe, nun ein alter Mann zu sein – reagierte auch ein Teil des Entwicklerteams auf die Entdeckung.

Diese stach nämlich mitunter Bloober Teams Creative Director und Lead Designer Mateusz Lenart ins Auge, der den Post des Silent Hill-Fans aufgriff und ihn ebenfalls über Twitter mit seinen Anhängern teilte. Dazu erklärt er: „Ich wusste, dass es nicht lange verborgen bleiben würde! (In unserer Firma gab es die Theorie, dass das Rätsel zu schwer sein könnte). Ich wollte es wirklich subtil gestalten, als ich diese Fotos malte… Ich denke, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um es zu lösen.“.

Darüber hinaus gratuliert er Robinson, der sein ganzes „Herz (und Hirn)“ in die Lösung des Rätsels gesteckt hätte. Jener wiederum zeigt sich für „eines der großartigsten Remakes aller Zeiten“ dankbar und gespannt darauf, was die Zukunft Silent Hills noch bereithält. Was die Neuauflage des Genre-Urgesteins kann, verrät unser Test zum Silent Hill 2 Remake euch aber schon jetzt.

