Silent Hill 2 Remake für die PS5 kurz nach Release mit 20 Prozent Rabatt bei Amazon abstauben

Horror-Fans aufgepasst: Nur kurz nach seinem Release vor wenigen Tagen bekommt ihr das beliebte Silent Hill 2 Remake für die PS5 jetzt deutlich günstiger bei Amazon. Der Preis des neuaufgelegten Horror-Klassikers wurde von seinen ursprünglichen 69,99 Euro auf gerade einmal 55,99 Euro gesenkt.

So können alte Hasen wie Neueinsteiger den psychologischen Survival-Horror noch pünktlich zur Halloween-Zeit mit einem Rabatt von fast 15 Euro eintüten. In Anbetracht dessen, dass es sich hierbei um einen gerade erst erschienenen Titel handelt, ein durchaus verlockendes Angebot.

Günstiger Gruselgenuss: Sichert euch das Silent Hill 2 Remake für die PS5 bei Amazon schon jetzt deutlich günstiger

Das Silent Hill 2 Remake erzählt die packende Geschichte von James, der nach einem Brief seiner verstorbenen Frau an den Ort zurückkehrt, den sie einst gemeinsam besuchten: Silent Hill. Am schweigsamen Hügel angelangt begegnet er der mysteriösen Maria, die ihm auf unheimliche Art und Weise vertraut vorkommt. Die emotionale und psychologische Tiefe des zweiten Teils, der als bester der gesamten Reihe gilt, wird durch die modernisierte Grafik und die atmosphärische Klangkulisse intensiviert, die speziell für die PlayStation 5 optimiert wurde. Bei Amazon bekommt ihr das Spiel, das erst am 8. Oktober seine Veröffentlichung feiern durfte, jetzt günstig wie nie:

Durch die aufwendigen Neuauflagen der Charaktere und der Umgebung wird das Remake zu einer komplett frischen Erfahrung für alteingesessene Grusel-Veteranen, genauso dürften sich aber auch angehende Angsthasen im Silent Hill-Kosmos schnell mit dem seither als Horror-Hit geltenden Titel anfreunden. Entwickler Bloober Team hat in enger Zusammenarbeit mit dem legendären Silent Hill-Komponisten Akira Yamaoka und Künstler Masahiro Ito dafür gesorgt, dass Fans des Originals und Neulinge gleichermaßen von diesem grafisch eindrucksvollen Erlebnis begeistert werden.

Auch die technischen Verbesserungen des Remakes sind erwähnenswert: Das Spiel unterstützt eine native 4K-Auflösung, die nicht nur die düsteren Straßen und verfallenen Gebäude Silent Hills, sondern auch die Details der Kreaturen, die James auf seiner Reise begegnen in beeindruckender Schärfe wiedergibt. Die Kombination aus dem ikonischen, dichten Nebel, der verbesserten Grafik und dem brachialen 3D-Sound-Design auf der PS5 sorgt für eine Atmosphäre, die Genre-Liebhaber fesseln wie schockieren soll.

Mit dem PS5-Spiel könnt ihr in eines der prägendsten Meisterwerke des psychologischen Horrors in seiner auf Hochglanz polierten, vollständig überarbeiteten Version eintauchen, das die Grenzen des Genres schon damals zu definieren wusste. Auch wir zeigten uns in unserem Test zum Silent Hill 2 Remake begeistert von der Neuauflage und sprachen unsere Empfehlung aus. Seid ihr also interessiert, solltet ihr euch sputen: Wie immer ist das Angebot auf Amazon nur von zeitlich begrenzter Dauer.

