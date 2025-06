Silent Hill: Darum können Fans des ikonischen Horrorspiels jetzt jubeln

Nach der ersten Ankündigung waren Fans zunächst skeptisch: Konami beauftragte nämlich das polnische Bloober Team mit einem Remake von Silent Hill 2.

Waren vor allem erste Trailer Grund für heiße Diskussionen und viel Skepsis, konnte das Endprodukt einige Zweifler*innen überzeugen und erntete durchaus eine überwiegend positive Resonanz. Kein Wunder also, dass Konami jetzt nachlegen und in einer erneuten Zusammenarbeit auch das erste Silent Hill zeitgemäß aufpolieren möchte.

Silent Hill: Bloober Team und Konami bringen das legendäre Spiel zurück

So kündigte man das Silent Hill Remake in dem jüngst abgehaltenen Konami Showcase an, bei dem das Unternehmen Updates zu einer Reihe von Spielen lieferte; wahlweise intern produziert oder extern als Publisher betreut. Ließen frische Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Silent Hill f bereits die Vorfreude der Fans steigen, war die Enthüllung der Neuauflage vom Horror-Klassiker eine echte Überraschung.

„Der dichte Nebel kehrt zurück. Wir freuen uns, anzukündigen, dass sich ein Silent Hill Remake-Projekt bei Bloober Team in Arbeit befindet. Es wird in enger Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Konami entwickelt“, heißt es in der Videobeschreibung der Ankündigung. Weitere Infos gibt es bislang leider keine: Weder ein ungefährer Release-Zeitraum noch Plattformen oder erstes Material aus dem Spiel, egal in welcher Form, veröffentlichte man bislang.

Das Experiment mit Silent Hill 2 ist also offenbar geglückt: Im Januar verkündete man, dass sich das Remake mehr als zwei Millionen Mal verkauft hat, Konami sei offenbar zufrieden. Zufrieden genug, um nun auch den ersten Teil für die moderne Spielerschaft aufzubereiten – basierend darauf, wie Bloober Team an den zweiten Teil herangegangen ist, lassen sich natürlich schon erste Rückschlüsse auf das Remake vom ersten ziehen. Vielleicht erweitert man das laut HowLongToBeat nur rund sieben Stunden lange Spiel ja erneut um zusätzliche Inhalte?

Hier das Ankündigungsvideo:

Darüber lässt sich derzeit natürlich nur spekulieren, mehr Infos werden Konami und Bloober Team dann vermutlich in den kommenden Monaten beziehungsweise Jahren veröffentlichen, je nachdem, wie weit man bereits in der Entwicklung vorangeschritten ist. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon einmal auf das am 25. September erscheinende Silent Hill f freuen, das zumindest basierend auf bisherigen Alterseinstufungen ein ganz schön brutaler Trip zu werden scheint.

Quellen: YouTube /Bloober Team, HowLongToBeat