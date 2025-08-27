Silent Hill f: Darum müssen sich Fans keine Sorgen machen – „haben wir von klassischen Titeln“

Ganz genau ein Monat trennt Fans von Silent Hill f und viele können eine Rückkehr in das durch das Remake vom zweiten Teil wieder auflebende Horror-Universum sicherlich kaum noch abwarten.

Doch am Horizont hängen dunkle Wolken, die einigen möglicherweise die Stimmung verhageln könnten: Konami ließ nämlich durchblicken, dass der im Japan der 1960er-Jahre angesiedelte Ableger keine reine Geisterbahn werden, sondern auch ordentlich Action bieten soll. Doch gegen das seitdem oft aufgebrachte Soulslike-Label wehrt man sich mit Händen und Füßen.

Silent Hill f: Viele Aspekte aus früheren Titeln übernommen

Die Kolleg*innen von IGN haben auf der gerade erst stattgefundenen gamescom mit Silent Hill f-Produzent Motoi Okamoto gesprochen, der über den durch den Action-Fokus entstandenen Diskurs sichtlich genervt zu sein schien: „Das ist eine der Sachen, die wir sehen – der Begriff Soulslike – der viel im Internet herumgeworfen wird. Und ich denke, es ist ein Label, das ein wenig unaufrichtig ist.“

„Moderne Spieler sehen: Oh, es gibt eine Ausdauerleiste, ein Ausweichmanöver und sagen, okay, das ist ein Soulslike. Aber um ehrlich zu sein, eine Menge dieser Dinge haben wir tatsächlich von klassischen Silent Hill-Titeln.“

Lesetipp: So steht es um die Spielzeit von Silent Hill f

„Schaut euch Silent Hill 4 an – da gibt es eine Leiste zum Aufladen für eure Angriffe, so ähnlich wie unsere Fokusleiste. Und selbst in Silent Hill 3 gab es Ausdauer. Das werdet ihr später sehen“, erklärt Motoi einige der Inspirationen für Silent Hill f.

„Kein Soulslike“, sagt der Produzent

„Diese Dinge sind nicht neu oder ausschließlich in Soulslike-Spielen vorhanden. Sie sind Teil von Action Horror-Spielen seit einer sehr, sehr langen Zeit. Wenn man diese Dinge hat, wird man als Soulslike abgestempelt. Und wir wollen noch einmal betonen, dass wir ein Action Horror-Spiel sind, aber kein Soulslike“, schließt er seine Aussage zum Thema.

Fans, die hier fürchteten, ihr Horror-Spiel würde aufgrund aktueller Trends zu einem nicht mehr wiedererkennbaren Monster mutieren, können also aufatmen. Denn die Nachricht, Silent Hill f setze auch deshalb verstärkt auf Action, um ein jüngeres Publikum abzuholen, sorgte bei interessierten Spieler*innen durchaus für Skepsis.

Der Einwand von Okamoto mit dem Verweis auf Horror-Action-Hybride ist aber valide, auch die Resident Evil-Reihe versucht schließlich meistens den Spagat, und ist dabei mal mehr, mal weniger erfolgreich. Was wir selbst von Silent Hill f halten, erfahrt ihr derweil in unserer gamescom-Vorschau.

Quelle: IGN