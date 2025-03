Silent Hill f: Gruseliges Steelbook angekündigt – „bitte nicht“

Erst vor wenigen Tagen hatte Konami in einem Livestream und nach zweijähriger Funkstille neue Details zu Silent Hill f veröffentlicht.

Kurz darauf sorgt bereits die nächste Ankündigung für Aufsehen unter Horror-Fans. Auf Twitter gab man bekannt, dass es ein exklusives Steelbook geben wird – dessen Cover dem Horrorgenre alle Ehre macht. Doch das ist nicht der Grund, warum Fans plötzlich auf die Barrikaden gehen.

Silent Hill f: Exklusives Steelbook sorgt für Gesprächsstoff

Für Sammler*innen in Großbritannien gibt es laut dem veröffentlichten Twitter-Post von KonamiUK eine besondere Edition von Silent Hill f. Die physische Version des Spiels wird demnach mit einem exklusiven Steelbook ausgeliefert, das unter anderem von Künstler*in kera mitgestaltet wurde, die*der auch für das Design der Monster im Spiel verantwortlich ist.

Das bisher nicht finale Cover zeigt die Protagonistin Hinako Shimizu mit einem leeren Bereich anstelle ihres Gesichts – eine verstörende Darstellung, die an eine Szene aus dem Trailer erinnert. In dieser wird ihr Gesicht von kultähnlichen Gegner*innen mit einem Messer entfernt. Silent Hill f wird daher mit einer deutlichen Inhaltswarnung versehen, die darauf hinweist, dass sensible Spieler*innen auf das intensive Horror-Erlebnis vorbereitet sein sollten.

Werft hier selbst einen Blick auf den Silent Hill f-Trailer:

Darum reagieren Fans verzweifelt

Interessant ist, dass nicht etwa das Layout oder die Veröffentlichung der exklusiven Beigabe zu emotionalen Reaktionen führen. Stattdessen ist es die Wahl des Händlers, die der Community Gänsehaut beschert: „BITTE NICHT zulassen, dass @GAMEdigital

diese auf Lager hat, so wie sie letztes Jahr mit Silent Hill 2 umgegangen sind. Sie sind im letzten Jahr als Händler von einer Klippe gestürzt. Schickt sie rüber zu @game_collection“, heißt es mehr als einmal.

Andere beschweren sich nämlich sehr ähnlich: „Um Himmels willen, lasst es nicht GAME sein“ oder „Wenn das exklusiv @GAMEdigital […]

wird, dann ist es sicher, dass niemand von uns dieses Steelbook bekommen wird. Sechs Monate nach der Veröffentlichung von Silent Hill 2 und null Kommunikation vom Support-Team nach der E-Mail ‚Das Steelbook wird separat verschickt'“. Diese Aussagen zeigen, welche Angst Fans davor haben, mit unnötig lästigen Versandproblemen konfrontiert zu werden.

Begründet ist das wohl unter anderem dadurch, dass der Kundenservice von GAME als weniger kulant gilt. Nutzer*innen berichten von längeren Wartezeiten, komplizierten Rückgabeprozessen und teilweise unzureichender Kommunikation, wenn Probleme mit Bestellungen oder Garantiefällen auftreten. Auch die Preise sollen im Vergleich zu Online-Händlern wie The Game Collection oder anderen Plattformen höher sein.

Ob das angekündigte Steelbook am Ende auch in Deutschland verfügbar sein wird, steht noch aus. Bisher hatte Konami es nur für Großbritannien bestätigt.

Das erwartet Horror-Fans

Die Altersfreigabe von Silent Hill f deutet darauf hin, dass es sich um ein besonders packendes Horror-Spiel handeln dürfte. In Japan erhielt dieser Ableger der Reihe erstmals die höchste Alterskennzeichnung CERO:Z, wie Konami im jüngsten Livestream zum Spiel erklärte. Auch Konami selbst sprach bereits eine Warnung aus und empfahl Spieler*innen, bei Unbehagen den Titel zu pausieren oder mit einer vertrauten Person das Erlebte zu besprechen.

Wann genau Silent Hill f auf den Markt kommt, ist bislang unbekannt. Geplant ist die Veröffentlichung für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Eine Optimierung für die PS5 Pro wurde bereits bestätigt. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle der Schülerin Shimizu Hinako und erleben die Geschichte in der japanischen Stadt Ebisugaoka der 1960er Jahre, die sich unter einem geheimnisvollen Nebel in einen bedrohlichen Albtraum verwandelt.

