Silent Hill f: Neue Details bringen Fans zum Zittern – „das sind schlechte Neuigkeiten“

Ende September erscheint mit Silent Hill f tatsächlich endlich wieder ein neuer, vollwertiger Ableger der Survival-Horror-Reihe und will eure Ohren zum Schlackern bringen.

Denn klar, wenn man durch eine fast verlassene japanische Kleinstadt wandert und jederzeit fürchten muss, dass hinter der nächsten Ecke eine bizarre Schreckensgestalt wartet, sind Gänsehaut und Schweiß auf der Stirn vorprogrammiert. Silent Hill f soll sich aber offenbar auch verstärkt auf Action fokussieren und das schmeckt Fans gar nicht.

Silent Hill f: Mehr Fokus auf Action, um ein jüngeres Publikum abzuholen

Diese neue Info zu Silent Hill f stammt aus einem Interview mit dem japanischen Magazin Game*Spark (via Automaton), in dem der Director des Spiels, Al Yang, sowie Produzent der Reihe, Motoi Okamoto, zu Wort kamen. So erklärt Okamoto, dass er schon lange den Wunsch nach mehr Action habe: „Unterhaltsamere und spannendere Action in Silent Hill f zu bringen, war eine Idee, die ich schon seit den frühen Entwicklungsphasen hatte.“

„Und da NeoBards Entertainment ein Unternehmen ist, das wirklich gut darin ist, Action-Spiele zu machen, ist das auch einer der Gründe, warum wir sie als Entwickler ausgesucht haben. […] Die Silent Hill-Reihe wird nicht unbedingt als Spiele betrachtet, die per se unterhaltsame Action haben. Aber während wir unsere Türen für neue Spieler öffnen, fragen wir uns, wie es wäre, wenn wir mehr von diesen Elementen ins Spiel bringen“, verrät er weiter.

„Herausfordernde Action-Spiele werden immer beliebter bei jungen Spielern heutzutage, daher dachte ich, wenn wir solche Elemente ins Spiel einbauen, würde es selbst bei Leuten, die neu zur Reihe kommen, gut ankommen“, schließt Okamoto seine Überlegung. Yang ergänzt, dass man sich mit Silent Hill f auch vom populären zweiten Teil abgrenzen wollte: „Wir wollen nicht wieder und wieder Silent Hill 2 machen und uns war bewusst, dass es keinen Grund gibt, weiterhin Klone davon zu machen.“

Fans hinterfragen Ausrichtung

Silent Hill f soll also mehr Action besitzen, um zum einen ein jüngeres Publikum abzuholen, das Spiele dieser Art bevorzugt, und um sich zum anderen mehr von Silent Hill 2 zu unterscheiden, zudem eine eigene Identität vorzuweisen. Gut, das sind an sich relativ nachvollziehbare Gründe für eine leicht andere Ausrichtung, obwohl der erste Punkt wohl auch als Anbiederung ausgelegt werden kann.

Fans sind allerdings unsicher, ob bei einem Fokus auf Action nicht möglicherweise der Horror-Aspekt zu kurz kommen könnte. Genre-Liebhaber*innen kennen das von Resident Evil: Mit zunehmender Action verliert die Reihe in der Mitte immer mehr an wirklichem Grusel (auch, wenn sie dort mittlerweile wieder angelangt ist). „Das sind schlechte Neuigkeiten. Warum?“ hinterfragt etwa Nutzer*in Smith1984Jo.

Nutzer*in tachibanakasum1 tut sich derweil mit der Begründung schwer: „Es wurde buchstäblich mit Z in Japan eingestuft, was ist da der Sinn, dass man ein jüngeres Publikum abholen will.“ Zur Erklärung: In Japan übernimmt die CERO (Computer Entertainment Rating Organization) die Einschätzung der Altersfreigabe, mit Buchstaben (A, B, C, D und Z, in der Reihenfolge von jung bis alt). Das Z steht dabei dafür, dass ein Spiel ab 18 Jahren freigegeben ist und genau in diese Kategorie fällt auch Silent Hill f.

Wie jung das „jüngere Publikum“ wirklich ist, das Okamoto meint, lässt sich aber natürlich nur raten. Mit Anfang 20 ist man schließlich noch kein alter Knacker, aber vielleicht genau in dem Bereich, der angeblich herausfordernde Action-Titel bevorzugt. Unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung verraten wir euch an anderer Stelle, wie viel Spielzeit ihr für Silent Hill f einplanen solltet.

