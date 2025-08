Silent Hill f: So lang braucht ihr für das heftigste Horrorspiel des Jahres

Horrorspiele gibt es wie Romane und Kurzgeschichten von Stephen King, sprich in Hülle und Fülle. Aber in diesem Jahr sticht mit Silent Hill f ein Titel heraus, der euch wahrlich das Blut in den Adern gefrieren lassen möchte.

Zumindest die bisherigen Trailer haben das atmosphärisch schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aber bietet der erste richtige neue Serienteil seit über zehn Jahren auch noch mehr? Das wissen wir bisher nicht – aber können euch verraten, wie lange der Gruseltrip dauern wird.

Silent Hill f: So viel Spielzeit müsst ihr einplanen

Bekanntermaßen sind Horrorspiele nicht unbedingt die Titel, die euch dutzende von Stunden vor den Bildschirm fesseln. Vermutlich würde das auch gar nicht gut funktionieren, denn nach einiger Zeit wird einem der Gruselfaktor wohl kaum noch Angst bereiten. In diese Falle wird Silent Hill f aller Voraussicht nach nicht tappen.

Denn der Titel, der in einer Partnerschaft zwischen Konami und Neobards Entertainment entsteht, bietet eine allemal solide Länge. Genauer gesagt sind etwa zwölf bis 13 Stunden angedacht, wie IGN von Produzent Motoi Okamoto erfahren hat. Je nachdem wie sich Spieler*innen in den Bosskämpfen anstellen, könnte es aber auch noch ein bisschen länger werden.

Lesetipp: Ein Remake des ersten Sill Hill wurde unlängst angekündigt

Damit ist Silent Hill f ein Stück kürzer als das 2024 veröffentlichte Remake von Silent Hill 2. Laut how long to beat braucht ihr für die Neuauflage etwa 16 bis 18 Stunden – also eine weitgehend vergleichbare Erfahrung, was den rein zeitlichen Aufwand anbelangt.

Mehrfach durchspielen lohnt sich

Falls ihr übrigens denkt, dass Silent Hill f nach einem einmaligen Abschluss schon vorbei ist, täuscht ihr euch. Gemäß einem Beitrag der englischsprachigen Kolleg*innen von Polygon bietet das Horrorspiel gleich fünf verschiedene Enden, je nachdem welche Entscheidungen ihr im Laufe der Story trefft.

Erleben könnt ihr diese Enden nach dem erstmaligen Durchspielen mit einem New Game Plus-Modus. Dieser umfasst mehr Bosskämpfe, erweiterte Möglichkeiten zum Erkunden und sogar neue Story-Inhalte. Wobei die zuständigen Entwickler*innen sich diesbezüglich natürlich derzeit nicht in die Karten schauen lassen.

Falls es euch schon in den Fingern juckt, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Silent Hill f erscheint, sofern alles nach Plan verläuft, am 25. September 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Übrigens wird es das neue Silent Hill sogar in einem sehr gruseligen Steelbook geben.

Quelle: YouTube / IGN, Polygon, how long to beat