Skyrim: Mit dieser Mod beeinflusst ein Spieler sein echtes Leben

Wer sich gut mit Modifikationen für Videospiele auskennt, kann so einiges möglich machen. Aber das Software-Anpassungen es auch schaffen, Situationen im echten Leben direkt zu beeinflussen, das klingt fast schon nach urbanen Legenden. Tatsächlich ist dem aber nicht so, wie ein Skryim-Spieler aktuell ein weiteres Mal in der Geschichte unter Beweis stellt.

Mit ausgezeichneten Programmierkenntnissen hat er es geschafft, innerhalb der Spielwelt von The Elder Scrolls 5 eine Pizza zu sich nach Hause zu bestellen. Dazu gehört eine kreative Quest, an deren Ende die Lieferung steht.

Spieler nutzt Skyrim, um seinen Hunger zu stillen

Zu der Aktion hat Youtube-Creator followthaleader ein Video namens „Ich habe eine Pizza nur mit The Elder Scrolls: Oblivion bestellt“ inspiriert, wie er verrät. Nach diesem Aufbau hat er auch seine Demonstration einer erfolgreichen Essens-Lieferung über das Medium Videospiel getauft. Allerdings nutzt er nicht das gleiche Prinzip wie die Person hinter dem Projekt von damals. Statt sich direkt bei der Kette Domino’s einzuwählen, greift er auf sein Konto beim amerikanischen Lieferservice Door Dash, vergleichbar mit Lieferando oder Uber Eats, zurück.

Grundlage für das selbstgebaute Feature ist einerseits eine Applikation namens Selenium, die Browser-Aktionen automatisiert und andererseits die frei zugängliche Skyrim-Mod PAPYRUSUTIL, mit welcher das Spiel Textdateien auf dem Computer erstellen kann. Wird die mit der Mod verknüpfte Aktion im Spiel ausgeführt, ploppt also ein neues Dokument auf, was von einem gebastelten Python-Skript erkannt wird, woraufhin dieses den Befehl an Selenium sendet, den Bestellvorgang loszutreten.

Skyrim: Die Quest des Pizza-Zauberers

Es ist allerdings nicht bloß ein langweiliger Knopfdruck im Menü von Skyrim, der die Pizza nach Hause bringt. Stattdessen hat sich der geniale Schöpfer der Software-Verkettung eine besondere Quest überlegt, die vorher absolviert werden muss. Um diese zu triggern, stiehlt er ein Buch mit dem Titel „Einfaches Rezeptbuch: Pizza“ aus einem verriegelten Schrank. Dieses verrät ihm, welche Zutaten es für eine Pizza benötigt. Sind diese zusammengetragen, können sie an einer Kochstelle kombiniert werden.

Jedoch endet das Vorhaben nicht in einer virtuellen Mahlzeit, sondern mit dem Fund eines Notizzettels, auf dem steht: „Hast du gerade wirklich versucht eine Pizza in Skyrim zu backen Alter?“. Sie ist signiert vom Pizza-Zauberer, der um einen Besuch bittet. Er will ein paar Items haben, um tatsächlich eine Pizza auftreiben zu können, tatsächlich jedoch startet die Bestellung in diesem Moment und sobald die Suche vollendet ist, gesteht der Zauberer, dass das Essen bereits auf dem Weg sein sollte.

Eine weitere skurrile Aktion in The Elder Scrolls 5: Skyrim hat sich übrigens vor Kurzem ereignet: ein*e Spieler*in hat in der gesamten Welt jedes Leben ausgelöscht.

