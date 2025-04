Skyrim: Neue Mega-Mod enttäuscht mit Grafik-Update – „mangelhafte Qualität“

Danke der 2016 veröffentlichten Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim wurde die Originalversion des Rollenspiels aus dem Hause Bethesda nochmal um Schauwerte angereichert. Neben volumetrische Beleuchtung gesellte sich dynamische Tiefenunschärfe oder eine verbesserte Sichtweite. Doch auch die Community wird nicht müde, diesen Rollenspiel-Klassiker grafisch aufzupolieren.

Eines dieser Grafik-Updates aus der Fan-Schmiede hört auf den Titel SkyTex. Die oder der Macher*in Xzandiel hat „alle 32.000 Skyrim SE-Texturen mithilfe eines konsistenten KI-Workflows auf 8K remastert“, so die Beschreibung zur Modifikation auf Nexus Mods. Ein, auch bei unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz, aufwendiges Unterfangen, das in der Kommentarspalte nicht nur auf Gegenliebe trifft. Aber ist die Kritik gerechtfertigt?

Kritik an neuer Grafik-Mod für Skyrim

„Alles sieht identisch aus, nur dunkler“, „für 8K-Texturen nicht so gut“, oder „Die Vergleiche […] sind sehr entlarvend, was die mangelhafte Qualität dieser Mod angeht“. Insbesondere letztgenannte Wortmeldung aus der Kommentarspalte auf Nexus Mods verweist auf einen wichtigen Punkt: Die von Modder*in Xzandiel bereitgestellten Vorher-Nachher-Screenshots lassen kaum sichtbare, grafische Unterschiede erkennen. Stattdessen wirkt die Umgebung auf den Bildern schlicht düsterer und schattiger als in der originalen Special-Edition von Skyrim.

Lesetipp: Gratis-Download für Skyrim schenkt euch 20 Stunden Spielzeit

Hat der Kreativkopf also das selbstgesteckte Ziel, „das gesamte Spiel visuell zu verbessern, ohne die ursprüngliche künstlerische Absicht zu verändern“, verfehlt? Wenn es nach diesem Kommentarschreibenden geht, dann schon. „[…] um ehrlich zu sein, es sieht aus wie 1K mit einem scharfen Filter […]“, schreibt eine Nutzer*in – und gibt damit einen häufig anzutreffenden Kritikpunkt an SkyTex wieder. Modder*in Xzandiel spricht immerhin bereits davon, die aktuelle Version seiner Modifikation stelle gerade mal „die Grundlage“ dar.

„Sie markiert den Beginn meiner Bemühungen, das Spiel vollständig zu remastern“, schreibt die Person weiter. Beleg dieser Bemühungen ist ein neues Vorher-Nachher-Vergleichsbild. Wer sich trotz der Kritik zum Herunterladen entscheidet, wird sich ein beachtliches Download-Paket auf die Festplatte wuchten. Über 100 Gigabyte insgesamt, verteilt auf mehrere, kleinere Dateien, sind es, die euch zur Verfügung gestellt werden. Die einzelnen Dateien sind thematisch unterteilt in 8K-Texturen für Möbel, Kleidungsstücke, Rüstungen und Ähnliches.

Wer sich tiefergehend für die Modding-Methode von Xzandiel interessiert: Der Bastler bediente sich hauptsächlich drei unterschiedlicher Technologien. Einmal benutzerdefinierten Modellen von RealESRGAN – kurz für Real-Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks. Es handelt sich um ein KI-basiertes Modell zwecks Vergrößerung von Bildern. Dann kam Topaz Gigapixel AI zum Einsatz, einer Software, die beim Hochskalieren von Bildern unterstützt. Und zuletzt die Software Topaz Photo AI dürfte mit Funktionen wie Rauschunterdrückung oder Schärfung weitergeholfen haben.

Apropos scharfe Schauwerte: Vergesst The Elder Scrolls 6, sobald dieses Bethesda-Spiel schon bald als Unreal Engine 5-Remake zurückkommt.

Quellen: Nexus Mods / Xzandiel, kostarum, Boomageddon, Csupihun, ElSopa; imgsli