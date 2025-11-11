Skyrim: Neuer Gratis-Download bringt euch tonnenweise frische Inhalte – „alles sieht wunderschön gefertigt aus“

Diese Woche feiert das Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim schon seinen 14. Geburtstag. Seit jeher gilt das Epos von Entwicklerstudio Bethesda als richtungsweisend in seinem Genre und dient nach wie vor Tausenden von Abenteurer*innen als Tummelplatz.

Nur natürlich also, dass sich auch die Modding-Szene kräftig in Himmelsrand austobt. Ganz frisch ist jetzt eine fangemachte Erweiterung erschienen, die dem RPG mehr Inhalt in puncto Story und Quests schenkt.

Skyrim: Fan-Mod Midnight Sun mit neuer Quests und frischen Items

Doch damit nicht genug: Im Fan-DLC Midnight Sun könnt ihr auf neue Items und Rüstungen zugreifen – und natürlich auch Zaubersprüche. Modder Kittytail ist nämlich gerade bei Skyrim-Zocker*innen auf dem Portal Nexus Mods dafür bekannt, optisch aufwendige Upgrades für Magie zu kreieren. Nun ist aber ihm oder ihr zufolge die aufwendigste Mod entstanden.

Einen kleinen Trailer dazu könnt ihr hier bestaunen:

In der Story-Mod, die euch mehrere Stunden beschäftigen soll, verschlägt es euch ins Boreal Valley, ein düsteres und unweigerlich an Dark Souls gemahnendes Gebiet mit einem spektakulären Schloss. „Alles sieht wirklich wunderschön gefertigt aus“, heißt es da beispielsweise in den Kommentaren, oder auch: „Diese Mod bietet eine beeindruckende Location nach der anderen.“

Begleitet werdet ihr auf eurer Quest, für die ihr Level 15 erreicht haben solltet und die ihr in Morthal starten könnt, von der Alchemistin Stella. Diese kann meisterlich mit den Schwert umgehen und beherrscht sogar recht kompetent einige Zaubersprüche – jedoch hat sie mit einem schweren Trauma zu kämpfen.

Was dieses ist und ob euch dieser Umstand dabei behindern wird, euer Abenteuer erfolgreich abzuschließen, das müsst ihr wohl selbst herausfinden, indem ihr die Mod Midnight Sun für Skyrim ladet. Sie beeinflusst die Lore des Hauptspiels nicht und ist auch mit anderen Mods kompatibel. Ein anderes beliebtes Action-RPG hat derweil kürzlich diese Fan-Erweiterung erfahren.

