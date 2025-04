Skyrim: Gratis-Download schenkt euch 20 Stunden Spielzeit – und „ein riesiges Schloss“

Ihr habt in der Fantasywelt von The Elder Scrolls 5: Skyrim schon alles gemacht, was Tamriel hergibt? Habt alle Haupt- und Nebenquests abgeklappert, das Crafting bis zur Perfektion getrieben – euch auf der gamescom als haariger Khajiit verkleidet?

Dann ist vielleicht die Zeit gekommen, dass ihr der Open World von Skyrim mit einer brandneuen Fan-Mod wie Become High King of Skyrim TNG neue Anreize zum Weiterspielen verpasst. Die Modifikation wurde am 4. April von User*in WinterishClover auf Nexus Mods hochgeladen. Wie andere Fan-Projekte auch könnt ihr diese kostenlos beziehen – Hauptspiel Skyrim und gültiges Konto auf Nexus Mods vorausgesetzt. Aber was bietet diese Fan-Kreation nun genau?

Neue Skyrim-Mod: Beschützt die Open World vor einer dunklen Bedrohung

Erstmal winkt euch eine Spielzeit von zehn bis zwanzig Stunden, was sich nach einigen spielerisch wertvollen Feierabenden im Fantasy-Kosmos anhört. Genauer: Wer sich für den Kampf um Macht und Reichtümer begeistern kann, zugleich Tamriel vor einer Bedrohung durch die Elfen-Fraktion Thalmor beschützen möchte, ist bei Become High King of Skyrim – The Next Generation richtig aufgehoben.

Sehenswerter Trailer zur Skyrim-Mod:

Spieler*innen werden in folgende Ausgangssituation hineingeworfen: „Skyrim ist zersplittert, durch Bürgerkriege geschwächt, und seinem wahren Feind schutzlos ausgeliefert – den Thalmor“, wie die Beschreibung ein spannungsreiches Szenario zeichnet. Weiter heißt es: „In dieser Mod besteigt ihr den Thron und bringt […] ganz Himmelsrand unter eure Herrschaft“.

Als Dreh- und Angelpunkt für euren Feldzug, schustert euch die Mod zudem „ein riesiges Schloss zu“, inklusive Kasernen, Schmieden, Marktplätzen, einem Thronsaal, einer Arena, einem Gefängnis, einer Schatzkammer und – jetzt wird’s schuppig bis feurig heiß – einem gefangenen Drachen. Nicht zu unterschlagen: Eine (fast) gleichnamige Vorgänger-Mod von aysigago aus dem Jahre 2013 diente als Vorlage für diese neue (Mod-)Generation.

Die aktuell verfügbare Version von Become High King of Skyrim TNG ist 1.10.4. Noch im Frühling dieses Jahres soll die Version 1.5 folgen, beziehungsweise eine Version 2.0 im Sommer oder Herbst. Letztgenannte wird euch erlauben, wahlweise als Königin durchzustarten, „oder Geschlechterrollen überhaupt zu knicken“. In ihrer aktuellen Version bringt die Mod etwas verträgliche 860 Megabyte auf die Waage. Gar nicht leichtgewichtig könnte dieses Bethesda-Spiel als Unreal Engine 5-Remake daherkommen.

Quellen: Nexus Mods / WinterishClover, aysigago, YouTube / @WinterishClover