Skyrim-Sensation: Spieler baut 73.761 Lego-Steine zusammen – für diesen ultimativen Fan-Traum

Die bunten Klemmbausteine des dänischen Unternehmens sind eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Im Jahre 1949 entwickelt, sind die Teile dieser Tage aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. Aber auch der Spieltrieb großer Kinder entzündet sich an den Steinchen – beispielsweise dann, wenn die komplette Map aus dem Rollenspiel-Klassiker The Elder Scrolls 5: Skyrim nachgebaut wird.

In Zahlen gegossen, umfasst die Skyrim-Map nicht mehr als 40 Quadratkilometer – was der Größe einer kleineren Stadt entspricht. Aber auch in Gaming-Maßstäben gemessen zählt das fiktionale Himmelsrand längst nicht zu den größten seiner Art. Beispielsweise die Gesamtfläche eines The Witcher 3 oder Breath of the Wild ist merklich größer – dennoch bietet Skyrim natürlich jede Menge zu entdecken. Und wurde jetzt mit sage und schreibe 73.761 Lego-Steinchen im Miniatur-Format nachgebaut.

Skyrim-Karte mit tausenden Lego-Bausteinen nachgebaut – so sieht’s aus

Was dieses etwas mehr als siebenminütige YouTube-Video zeigt, lässt bei The Elder Scrolls-Fans die Kinnlade herunterklappen. Unter dem Klangteppich eines dieser Tage in Misskredit geratenen Jeremy Soules, der Bethesdas Rollenspielepos mit brachialen Chorälen ans Gehör bringt, werden uns einige verblüffende Zahlen nahegebracht. Nicht nur hat dieser Bastler mit nicht weniger als 73.761 Lego-Steinen hantiert, an seiner Mega-Konstruktion hat er eineinhalb Jahre gewerkelt, beziehungsweise wurden in die Planungsphase nochmal neun Monate gebuttert.

YouTube-Video zur Skyrim-Map aus Lego-Steinen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Höchstwahrscheinlich hat der engagierte Klemmbaustein-Enthusiast nicht tagein und tagaus für dieses Mammutprojekt Steinchen gestapelt – aber die Zahlen führen doch eindrücklich vor Augen, welchen Aufwand der Mann betrieben hat. Was der Super-Fan hier zusammengeklöppelt hat, ist kein Pappenstiel. Bei Sekunde 22 im Clip oben, wird uns eine Draufsicht seiner Lego-Spielwelt geboten. 2,44 Meter in der Breite und 1,92 Meter in der Höhe bemisst sein Bauwerk – in Klemmbaustein-Größenordnungen natürlich beeindruckend.

So richtig geht die Reise aber erst ab Sekunde 36 des Videos los, wenn die Kamera dicht über diese epische Lego-Landkarte schwebt, mit dem orchestralen Score aus dem Rollenspiel erstrahlt. Schön: Ab Minute drei, Sekunde 46 des Clips, werden uns anhand von Standbildern nochmal verschiedene, markante Schauplätze aus Himmelsand präsentiert – nur eben diesmal im Steckbaustein-Look.

Lesetipp: Lego Voyagers: Wie ein Split Fiction mit Klemmbausteinen?

Vor Skyrim war Zelda im Klemmbaustein-Look

Das Ganze ist für den Bauklötzchen-Begeisterten übrigens nicht das erste XXL-Projekt. Bereits vor einigen Jahren hat er mit 25.000 Lego-Steine eine Zelda-Karte zusammengesteckt. Demgegenüber sein jetziges Skyrim-Meisterwerk ist mit über 73.700 Steinen nochmal eine Schippe beeindruckender.

Begeisterung spricht auch Wortmeldungen wie „Die beeindruckendste Sache, die ich jemals gesehen habe“ oder „Wahnsinn und mega-toller Anblick“ in den YouTube-Kommentaren. Wer weitere Lego-Wunderwerke in Augenschein nehmen möchte, darf dieses Fan-Projekt zu Legend of Zelda: Ocarina of Time nicht verpassen.

Quellen: YouTube / @ianroosma, @CromeSamurai, @janaarendt3561, PC Gamer