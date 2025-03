Skyrim: Spieler entdeckt makaberen Trick nach Jahren – macht besiegte Gegner zu „Piñatas“

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist bei weitem keine Neuerscheinung. Mit seinen mittlerweile fast 14 Jahren auf dem Buckel fristet es allerdings kein Leben in Vergessenheit, sondern genießt seinen Platz auf den Datenträgern etlicher Spieler*innen als rüstiger Klassiker.

Von dort aus wird es auch heute noch gestartet, sodass Fans weiterhin Gelegenheit haben, das beliebte RPG aus neuen Perspektiven zu erleben und Unbekanntes zu entdecken. Auch ein später Geistesblitz kann in diesen Situationen auf sie hereinbrechen. So berichtet ein*e Spieler*in nun beispielsweise, einen genialen Trick entwickelt zu haben.

Zombies als Loot-Behälter in Skyrim

Wir kennen es nicht nur aus Skyrim, sondern auch aus allen möglichen anderen Games und vor allem aus Rollenspielen: Das Inventar ist voll, obwohl der frische Loot von gerade besiegten Feinden sich direkt vor der Nase ausbreitet. In vielen Fällen heißt es dann einfach zur Basis laufen und überflüssigen Ballast dort ablegen, bevor man zurückkehrt, um die nächsten Objekte der Begierde einzusammeln. Eine unliebsame Aktivität, die den Wunsch nach Vermeidung hervorruft.

Tatsächlich gibt es in Skyrim aber eine clevere Möglichkeit, um die Beute direkt mit sich zu führen, und das, obwohl die eigenen Taschen bis zum Bersten gefüllt sind. Diesen Tipp gibt euch Nutzer*in PibardoAnashelinsta auf Reddit mit. Nachdem ihr den Kampf gegen die sich euch in den Weg stellenden Übeltäter gewonnen habt, müsst ihr deren Überreste mit den Gegenständen füllen, die ihr selbst nicht mehr mitführen könnt.

Dann packt ihr eure Nekromanten-Fähigkeiten aus und belebt die Leiche wieder. Eine Reise zur nächsten Stadt später sollte der Untote wieder zerfallen sein und seine an ihn verteilten Habseligkeiten befinden sich nun nicht mehr in irgendeiner weit entfernten Höhle.

Wie stehts um The Elder Scrolls 6?

Auf diese Weise erschafft ihr euch in Skyrim einen temporären Packesel. „Es ist, wie eine eigene Piñata zu haben“, formuliert es eine Person in den Kommentaren auf Reddit treffend. Eine etwas makabere Art vielleicht, das Loot-Problem in den Griff zu bekommen, aber hey, es funktioniert. Wer weiß, welche Experimente in The Elder Scrolls 5 noch alles zu solch skurrilen Entdeckungen führen.

Immerhin müssen Fans in der Spielwelt noch einiges an Zeit überbrücken, bis endlich ein Nachfolgte-Titel erscheint. Wann der sechste Teil der Reihe sich blicken lässt, das weiß aktuell nämlich noch niemand so genau. Den einzigen Hinweis auf eine voranschreitende Entwicklung bietet ein vor Kurzem durchgeführtes Gewinnspiel, aus dem Fans versucht haben, ein Releasedatum für The Elder Scrolls 6 abzuleiten.

Quellen: Reddit /@PibardoAnashelinsta