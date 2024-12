Slitterhead: Neuen Horror-Hit des Silent Hill-Schöpfers jetzt kostenlos anspielen

Erst wenige Wochen ist es her, dass Liebhaberinnen und Liebhaber von Horror-Spielen mit einigen neuen Nervenkitzlern verwöhnt wurden. Und während Silent Hill-Fans mit dem Remake des zweiten Teils schon auf ihre Kosten gekommen sein dürften, genießen sie dank Franchise-Schöpfer Keiichiro Toyama nun sogar noch ein taufrisches Dessert.

Dieses trägt den Namen Slitterhead und schlägt in eine ähnliche, aber dabei völlig abgefahrene Kerbe. Vielerseits als eines der kuriosesten Spiele des Jahres diskutiert, mischt es das Grusel-Genre mit seiner grotesken Mischung aus Body-Horror und asiatischen Popkultur-Referenzen bekannter Regisseure ordentlich auf. Jetzt dürft ihr es sogar gratis ausprobieren.

Slitterhead: Neues Horror-Spiel des Silent Hill-Schöpfers jetzt als Demo verfügbar

Slitterhead erschien schon am 8. November dieses Jahres für die PlayStation 4 und 5, die Xbox-Konsolen sowie auf dem PC im Epic Games Store und natürlich bei Steam. Doch rund um den Launch war auch die Konkurrenz mit starken Titeln wie dem bereits erwähnten Silent Hill 2 Remake, das auch in unserem Test überzeugen konnte, oder der Neuauflage Until Dawns auf der PS5 gut vertreten. Womöglich ging das Horror-Spiel dabei etwas unter – was nicht heißen soll, dass es sich nicht lohnt.

Davon könnt ihr euch nun sogar selbst überzeugen, denn Slitterhead ist als kostenlos spielbare Demo-Version ab sofort auf allen Plattformen zu haben, während die Vollversion zu einem reduzierten Preis erhältlich ist. War das Ende des Jahres doch nur so von hochkarätigen Releases überschüttet, findet ihr womöglich über die Weihnachtstage etwas mehr Zeit, euch zu gruseln – denken sich auch die Bokeh Game Studios bei ihrer entsprechenden Ankündigung:

https://twitter.com/BokehGameStudio/status/1869921832008331473

Besonders cool: Sämtlicher Fortschritt, den ihr aus dem Abschluss des ersten Kapitels und des Tutorials zieht, wird als Speicherstand übernommen, wenn ihr euch für den Kauf der Vollversion entschieden habt. Ein Wermutstropfen bleibt für Xbox-Spieler*innen, die laut Tweet nicht von dem Rabatt auf das eigentliche Spiel im Shop profitieren.

Wollt ihr euch auf die Demo einlassen, so habt ihr wie schon erwähnt jetzt die Gelegenheit dazu. Alles Weitere entnehmt ihr den Angeboten im PlayStation Store, Microsoft Store oder auf Valves und Epics Plattformen. Könnt ihr euch nicht nur für Silent Hill, sondern auch andere große Namen wie Resident Evil oder Fallout begeistern, findet ihr ein weiteres Horror-Spiel gerade ebenfalls als kostenlose Testversion bei Steam.

Quellen: Twitter / @BokehGameStudio