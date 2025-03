So habt ihr Pacman noch nie gesehen: Shadow Labyrinth bekommt Release-Datum

Okay, vielleicht habt ihr Pacman doch schon einmal so gesehen. Gewissermaßen wurde der für diese Marke eher unkonventionelle Ansatz schon letztes Jahr in der entsprechenden Secret Level-Folge angekündigt – ohne dass jemand wusste, dass dies ein Foreshadowing war. (hehe)

Erst auf den Game Awards aber wurde dann Shadow Labyrinth vorgestellt, das aus dem Arcade-Klassiker einen düsteren Plattformer macht. Jetzt hat Publisher Bandai Namco auf der Nintendo Direct den Release bekannt gegeben und auch gleich einen neuen Trailer mitgeschickt.

Pacman als dauerhungriger Morphball in Shadow Labyrinth

In diesem ist zu sehen, welche abwechslungsreichen Mechaniken euch in Shadow Labyrinth erwarten. Ihr spielt einen Charakter mit der mysteriösen Bezeichnung Schwertkämpfer Nr. 8 und werdet begleitet von einer schwebenden gelben Kugel namens Pacman, ähh… Puck. Dieser fungiert als schützender Begleiter und Wegweiser in einer unbekannten und mit Gefahren gespickten Welt – und kann zur wahren Superwaffe werden. So können Puck und der Schwertkämpfer fusionieren und sich selbst den furchterregendsten Gegnern mutig entgegenstellen.

Seht hier den Release-Trailer zu Shadow Labyrinth:

Wie erstmals gezeigt, kann Nr. 8 nicht nur mit seinem Schwert ordentlich austeilen, sondern auch im Mech namens Gaia, den er mit Hilfe von Puck steuert und verheerenden Schaden verursacht. Aber auch in anderen Abschnitten hat die hilfreiche Kugel ihre Vorteile: So gibt es kleine Labyrinth-Bereiche, die Puck ganz im klassischen Pacman-Stil bewältigt und euch auch in dieser modernen Adaption ein bisschen Retro-Feeling beschert.

Neben herausfordernden Kämpfen und Rätseln sowie typischen 2D-Plattformer-Mechaniken erwartet euch eine weitläufige und abwechslungsreiche Welt mit geheimnisvollen Bewohnern. Und wer weiß – vielleicht kommen Retro-Fans noch in den Genuss weiterer Überraschungen.

Das neue Pacman-Abenteuer erscheint am 18. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC und kann ab jetzt vorbestellt werden. Für alle, die dies tun, gibt es den Original Arcade Sound FX als Bonus, die Deluxe Edition erhält zusätzlich ein digitales Artbook und den Soundtrack. Was ihr ansonsten vielleicht auf der Nintendo Direct verpasst habt, könnt ihr hier nachholen.

