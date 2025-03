So habt ihr Mario Kart noch nie gesehen: Fan baut Strecke für Lego-Modelle 

Noch wenige Tage müssen sich Fans gedulden, bis es offizielle Neuigkeiten zur Nintendo Switch 2 gibt – höchstwahrscheinlich wissen wir dann auch mehr zu einem neuen Mario Kart-Spiel; immerhin gab es bei der letzten Wortmeldung vonseiten Nintendos entsprechende Videoschnipsel zu sehen.

Bis es so weit ist, müssen sich Fans entweder weiterhin mit dem fast neun Jahre alten letzten Ableger der Reihe oder einem seiner Vorgänger begnügen – oder sie werden selber tätig und ersinnen ihr eigenes Mario Kart.

Mario Kart: Mit Legomodellen quer durchs Zimmer

So wie der kreative Kopf hinter Joseph’s Machines, der seiner Kreativität in mittlerweile über 200 Videos auf YouTube freien Lauf gelassen hat. „Ich bin ein Erfinder von nutzlosen Maschinen“, schreibt er selbstironisch unter den Clips – über 7,5 Millionen Abonnenten können nicht irren, dass das ziemlich unterhaltsam ist. Der letzte Eintrag in Josephs Portfolio zeigt eine interessante und mit Überraschungen gespickte Mario Kart-Strecke.

Der Immersion zuträglich ist, dass der selbsternannte Erfinder auf die offiziellen Lego-Sets zu Mario Kart zurückgreift. So düst der schnauzbärtige Klempner mit Yoshi, Donkey Kong, Toad und Co. auf Kommode und Bügelbrett um die Wette – inklusive Schildkrötenpanzerwurf. Von den halsbrecherisch die Strecke entlangrasenden Karts ausgelöste Fallen und Geheimgänge führen immer wieder zu Führungswechseln. Kann Mario sich am Ende den Sieg holen?

Schaut hier selbst:

Damit hat der kreative Baumeister clever visualisiert, was die Mario Kart-Reihe seit Langem ausmacht: Abwechslungsreiche Strecken mit vielen Überraschungen, Abkürzungen, und Möglichkeiten, seine Kontrahent*innen noch auf der Zielgeraden abzufangen, womit die Fun-Racer-Serie seit nunmehr über 30 Jahren ihre Fans unterhält und im Genre der unangefochtene Superstar ist.

Lesetipp: Diese offiziellen Mario Kart-Sets gibt es von Lego

Neben den kindgerechten Kart-Racern gab es jedoch auch kürzlich die Ankündigung, dass ein weiteres Lego-Modell mit Mario Kart-Thema bei uns aufschlägt. Warum dieses eine Freigabe von 18 Jahren bekommt, könnt ihr hier lesen.

